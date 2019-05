Se creará comisión que verifique cumplimientos de DD.HH. en Fuerzas Militares

25 Mayo 2019 - 8:46pm

Dicha comisión se creará, según el presidente, debido al escándalo que se desató en relación al Ejército Nacional, debido a un artículo del periódico estadounidense The New York Times, en el que se alertó de una directriz que iría en la misma línea que habría dado origen a los llamados falsos positivos, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

“Se ha generado dudas por parte algunos sectores con respecto a la forma con la que se conducen las operaciones. La Fuerza Pública ha venido respondiendo a las inquietudes que se han planteado, pero es muy importante que para el pueblo colombiano no haya la más mínima duda de la excelencia operacional de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, dijo el presidente.

Según el mandatario de los colombianos el país siempre ha defendido la protección de los derechos humanos al interior de las Fuerzas Militares y por esa razón también le pidió a dicha comisión hacer las recomendaciones que considere necesarias para que Colombia siga avanzando en la excelencia de la Fuerza Pública.

Duque añadió que para evitar que se sigan haciendo cuestionamientos en la Fuerza Pública, la comisión será conformada por personalidades de larga experiencia como el exmagistardo de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Yepes; Mauricio González, expresidente de la Corte Constitucional; y Alfonso Gómez Méndez, exprocurador General de la Nación, quienes trabajarán con la presidencia de la República para evaluar dichos documentos.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, tras conocer la decisión, señaló que aplaude el establecimiento de una comisión independiente para analizar las denuncias formuladas en un artículo del New York Times.

“Es del interés de Estados Unidos una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos. Es importante que el gobierno colombiano continúe dando prioridad a los derechos humanos, incluyendo avances en algunos casos importantes. Nuestros dos gobiernos trabajan juntos en derechos humanos a través de una variedad de enfoques, que incluyen programas, el compromiso diplomático habitual y los diálogos bilaterales de alto nivel. También interactuamos regularmente con la sociedad civil en estos temas para comprender sus preocupaciones”, agregó la Embajada.

Respuesta del Gobierno al NYT

En relación al editorial del periódico estadounidense The New York Times en el que cuestionó al presidente Iván Duque por el manejo que su Gobierno le ha venido dando a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró dichas afirmaciones no son verdaderas.

“Las actuaciones del Gobierno han venido fortaleciendo el proceso de implementación en cada una de las aristas, en la recuperación de los municipios más afectados por la violencia, en el apoyo a los excombatientes en la gestión de lo que se conocía como la reforma rural integral”, dijo Archila.

El consejero invitó al medio de comunicación a que en ´honor a su prestigio´ se tome el trabajo de venir a Colombia a que mire las cifras. “Los resultados los tenemos públicos en español y en inglés, así es que debería ser fácil para ellos llegar a las verdaderas conclusiones”, agregó.