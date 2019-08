Tras tragedia, Duque suspende maniobras en revistas militares

14 Ago 2019 - 3:01am

En un hecho que aún es materia de investigación, el técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte y el técnico subjefe Jesús Lácides Mosquera López, cayeron desde una altura de casi 200 pies después de que la cuerda de la que colgaban, sosteniendo la bandera de Colombia, se rompiera.

En entrevista con la emisora FM, Duque expresó su dolor y consternación con lo sucedido, al tiempo que pidió a las Fuerzas Militares una investigación “exhaustiva” que determine qué fue lo que pudo haber ocurrido.

“Hasta que no se conozca la verdad absoluta sobre lo sucedido y se pueda hacer una evaluación rigurosa, esas expresiones, que se han adelantado durante muchos años en revistas militares, deben suspenderse por completo”, dijo el mandatario.

Las primeras indagaciones, llevadas a cabo por un equipo de expertos de la Fuerza Aérea, dejan claro que la cuerda a la que se aferraban los dos suboficiales tenía una ruptura que provocó su desprendimiento del helicóptero.

Aunque no se conocen con certeza las razones de esto, el desgaste o los malos procedimientos al parecer no son las causantes. No se descarta, sin embargo, que un “agente externo” haya sido el responsable, señaló en una rueda de prensa el general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Las indagaciones que lleva a cabo la FAC hacen parte de una de dos líneas de investigación. La otra la lidera la Fiscalía General de la Nación, que anunció este lunes que abrirá proceso para determinar qué sucedió ( y si hay responsables).

El ente acusador señaló que pedirá cooperación internacional para contar con especialistas que ayuden a esclarecer las razones de la tragedia. Mientras esto avanza, los familiares de los dos fallecidos adelantan los procesos para dar entierro a sus seres queridos.