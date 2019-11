Tribunal de Justicia y Paz ordena libertad de Salvatore Mancuso

25 Nov 2019 - 10:53am

Al considerar que ya cumplió con los requisitos exigidos en la ley, principalmente, haber estado privado de la libertad en prisión por un tiempo superior a ocho años, el Tribunal de Justicia y Paz concedió en la mañana de este lunes la libertad a prueba del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Mancuso actualmente está recluido en la penitenciaría de Atlanta, Estados Unidos, tras su extradición en mayo de 2008, por delitos relacionados con narcotráfico. En las próximas horas ese centro de reclusión será informado del fallo de la justicia colombiana.

Con el fallo también se destrabaría la declaración del exparamilitar en el proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe por presunto soborno a testigo y fraude procesal.

Es de recordar que el testimonio de Mancuso no se ha logrado por situaciones que a la fecha no tienen claras explicaciones. En principio se escuchó la versión de que el compareciente se había negado, sin embargo, las autoridades de la penitenciaría precisaron que eso no fue así y que el interno sí estuvo dispuesto a hablar con los magistrados que lo requerían.

En desarrollo