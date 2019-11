‘‘Petro parece como si no se hubiera desmovilizado’’: Federico Gutiérrez

27 Nov 2019 - 4:24pm

“Petro parece como si no se hubiera desmovilizado. Son increíbles los mensajes que escuchamos en las redes sociales, es inadmisibles que él esté convocando niños a que vayan a los paros, a que no vayan a las escuelas, a que no vayan a estudiar. Aquí lo que necesitamos es protesta pacífica”, señaló Gutiérrez.

El alcalde de Medellín agregó que el llamado es a respetar el derecho a la protesta y a la libre expresión. Añadió que en el caso de su ciudad valora y felicita a la gran mayoría de ciudadanos que durante estos días de marcha lo ha hecho de forma respetuosa y pacífica. "A esa minoría violenta, justamente, el mensaje es que no se puede aceptar ni la violencia ni el vandalismo”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que no está de acuerdo con el pedido del Gobierno Nacional en relación a las protestas. Dijo que si la marcha bloquea una vía principal no va mandar a la Policía o al Esmad para despejarla si esta es pacífica porque a su juicio el problema es de gobernabilidad.

"Me parece muy grave que la gente diga que Petro no se ha desmovilizado, si durante 30 años ha estado dentro de la democracia. No podemos decir esas palabras porque si decimos esas palabras, entonces vamos a decir que los de las FARC tampoco están desmovilizados", agregó Jaramillo.

Por su parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, señaló que nadie puede ser incendiario en un país donde no se ha hecho otra cosa que apagar incendios durante 50 años.

En declaraciones previas, Duque, sin mencionar a Petro, señaló que el país está viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad, pero que "aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas”.