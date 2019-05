Theresa May anunció su dimisión al Gobierno Británico

25 Mayo 2019 - 3:01am

Visiblemente emocionada, May tiró finalmente la toalla al fracasar todos sus intentos por materializar el “brexit” o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), su principal cometido cuando se hizo cargo del Gobierno en julio de 2016.

Ante la puerta de su residencia oficial del 10 de Downing Street, la política “tory” informó de que ha comunicado a la reina Isabel II su intención de dimitir el 7 de junio y de iniciar después el proceso para elegir al nuevo líder del Partido Conservador, proceso que se espera quede completado a finales del próximo julio.

El principal aspirante a sucederle es el exalcalde de Londres y antiguo ministro de Exteriores, Boris Johnson, quien desde su cuenta de Twitter destacó hoy el “digno discurso” de May y su “estoico servicio” a su formación y al Reino Unido.

En sus declaraciones, la todavía “premier” dijo que “siempre lamentará profundamente” no haber podido ejecutar el “brexit” y exhortó a su sucesor en el Gobierno a tratar de hallar un consenso en el Parlamento para lograr dejar el bloque europeo.

“He hecho todo lo posible” para materializar el “brexit”, después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016. He luchado para hacer que el Reino Unido sirva no solo a unos pocos privilegiados sino a todo el mundo y cumplir con el resultado del referéndum”, afirmó May.