Estados Unidos abre la puerta a nuevas negociaciones con los talibanes

En entrevistas con medios norteamericanos, el secretario de Estado Mike Pompeo no descartó un regreso a las conversaciones

9 Sep 2019 - 3:01am

Washington añadió que no iba a abandonar la lucha contra los talibanes, que perpetraron el jueves en Kabul un atentado en el que murió un soldado estadounidense, llevando a Trump a suspender el encuentro previsto en Camp David.

El mandatario dijo que había invitado a los líderes talibanes, así como al presidente afgano, Ashraf Ghani, a reunirse con él para estudiar un borrador de acuerdo para la retirada de miles de soldados de Afganistán y el fin de la guerra más larga de Estados Unidos.

En una serie de entrevistas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, no descartó un regreso a las conversaciones, pero dijo que Estados Unidos necesitaba un “compromiso significativo” por parte de los talibanes.

“No soy pesimista”, dijo Pompeo a la cadena NBC. “Espero que los talibanes cambien su comportamiento”, dijo en otra cadena, la ABC. “Al final, esto se resolverá a través de una serie de conversaciones”, agregó.

Pompeo añadió que Trump no había decidido todavía si llevaría adelante la decisión de retirar las tropas estadounidenses. Según el borrador del acuerdo, Estados Unidos iba a retirar el próximo año 5.000 de los cerca de 13.000 soldados desplegados en Afganistán.

“Si los talibanes no se comportan, si no cumplen con los compromisos que nos hicieron durante semanas y, en algunos casos, meses, el presidente de Estados Unidos no va a reducir la presión”, dijo el jefe de la diplomacia.

La reunión secreta prevista en Camp David enojó a algunos aliados de Trump, que señalaron que los talibanes iban a visitar el país tres días antes del 18° aniversario de los ataques del 11 de septiembre, que provocaron la intervención estadounidense en Afganistán.