Baile de perros

Si por la plata baila el perro, tenemos que aceptar que vivimos con una jauría desde hace muchos años y no solo en Colombia donde las mafias hacen lo que les viene en gana y los organismos de control chispoteados, cuando no corrompidos.

Lo grave es que los perros están mordiendo y ladrando en casi toda América Latina, algunas veces como alzados en armas ya fletados para abrir las puertas hoy despejadas por la corrupción.

Tenemos muchos problemas y no los podemos ocultar con cháchara de cacharreros en farra; hambre, desempleo, salud mal asistida, precios por las nubes y politiqueros corruptos, o corruptos politiqueros. La vaina se inicia por el principio. Educación con escuelas abandonadas, profesores rurales sin recursos, colegios como ‘elefantes blancos’, profesores mal pagos y no llore todavía porque falta el espectáculo de la justicia con togas hechas con billetes dados por fallos que benefician a politiqueros corruptos.

El tema de la corrupción en el Tolima es un problema crítico que la verdad no ha sido combatido de manera ejemplarizante y cuyo caso emblemático hoy en día, no nos cansaremos de decirlo, es el robo descarado de más de diez mil millones de pesos, que hacían parte de los recursos públicos de Purificación. Ha transcurrido más de un año de estos hechos y la Fiscalía no ha hecho nada. Amanecerá y veremos.

Y a dicho robo se suma el doloroso escándalo de los Juegos Nacionales de Ibagué y el ‘elefante blanco’ del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima, para el cual se destinaron cuantiosos recursos y hasta la fecha no han beneficiado a las comunidades indígenas, que se anunció, favorecerían.

También resultó involucrado el Tolima y, de qué manera, en el macro escándalo de corrupción liderado por el senador Mario Castaño, quien se alió, entre otros, con el Alcalde de Armero-Guayabal para realizar sus fechorías y robarse dineros públicos. El descaro del alcalde lo develan los audios de llamadas telefónicas en una de las cuales confirma que le dio 25 millones de pesos a una diputada de la Asamblea del Tolima, para que le ayudara a conseguir la pavimentación de una vía. Si el alcalde da esta coima, ¿cuánto gana con el contrato?

Se sabe además de otros audios con la voz de una asesora de obras públicas, hoy detenida, del alcalde de la vibración, relacionados con otros episodios de corrupción, pues ella era la persona de confianza del senador Castaño, que servía de enlace con los alcaldes del Tolima con los cuales tenía negocios ilícitos.

Por todo eso y mucho más, estamos como estamos.

*Partió Luis Alberto “Chirris” Triana. Un excelente deportista en el Colegio San Simón y en el Deportes Tolima. Un hombre de recio carácter, abogado y destacado funcionario público, absolutamente honesto. Nuestras sinceras condolencias para su familia. Paz en su tumba.