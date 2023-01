Foro de Davos: una realidad perturbadora

Hay temas de actualidad perturbadores por el alcance e impacto global que tienen. Sabemos que la mayoría de las personas se mueven en un ámbito demasiado local y por ende sus preocupaciones no abarcan otras escalas. Parece no importar lo ocurrido más allá de sus propias casas. Pensar en lo municipal, regional o nacional no los convoca y por supuesto menos la dimensión planetaria.

Acaba de pasar el Foro Económico Mundial en Davos-Suiza, un encuentro institucionalizado anualmente. Según sus organizadores en 2023 estuvieron presentes más de 50 jefes de estado y de gobierno, 19 gobernadores de bancos centrales, 30 ministros de comercio y una cantidad similar de ministros de exteriores, junto a los máximos dirigentes de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. El evento de este año tuvo además un récord de líderes empresariales de unas 700 organizaciones, como algunos refieren: lo más granado del sistema capitalista. Para los analistas alternativos este foro junta al 0,0001 % de la población mundial, un grupo de “expertos” que discute los problemas y trazan la agenda para el mundo en el inmediato futuro. Las “soluciones” dependen de sus propuestas. Esta “superclase” de individuos con dinero, piensa que su saber y conocimiento es suficiente para arreglar el mundo. Aunque la reunión es anual para discutir problemas, según las deliberaciones dadas en 2023, este año es particularmente complejo, tanto que surgió una nueva categoría para definir una cantidad diversa de riesgos: policrisis. Esto para explicar como, “los riesgos presentes y futuros forman una policrisis, es decir, un grupo de riesgos relacionados con efectos combinados de modo que el impacto general excede la suma de cada parte”. Se analizaron los siguientes en un periodo de 2 años: 1) Crisis del costo de vida, 2) desastres naturales y eventos extremos del clima, 3) confrontación geoeconómica, 4) fallar al mitigar el cambio climático, 5) erosión de la cohesión social y polarización de la sociedad, 6) cambio e incidentes a gran escala en el sector ambiental, 7) cibercrimen en expansión y ciber inseguridad, 8) grandes migraciones. En 10 años, la gran mayoría de los riesgos tienen que ver con lo ambiental (cambio climático, desastres naturales, colapso de la biodiversidad, crisis de recursos naturales, e incidentes naturales a gran escala). Además de los anteriores está la confrontación geoeconómica y las grandes migraciones. Nótese que en esta problemática no aparece la falta de empleo, ni la educación, ni la falta de oportunidades. Ellos deciden los problemas, algunos incluso que no sabíamos que existían y sobre esto se construye la agenda para el mundo. Sin caer en la adscripción a teorías conspirativas, mucho se ha escrito de estos eventos en Davos. Algunos investigadores han publicado intrigantes libros sobre estos temas y señalan que en esta ciudad suiza se reúnen los muy poderosos para estrechar filas. Se juntan para analizar las tendencias principales en la economía, el ambiente, la geopolítica, el comercio, las tecnologías, como también los conflictos políticos y militares caso guerra en Ucrania. Estas lecturas las hacen desde sus intereses y las proyecciones tienen que ver con sus negocios. Con lo discutido en este foro resurgen las preguntas sombrías: ¿cruzamos el punto de no retorno? ¿la sociedad actual va hacia su propia autodestrucción? ¿existe verdaderamente el Nuevo Orden Económico Mundial? ¿colapsará la producción agropecuaria por efecto del cambio climático? ¿con la sobrepoblación, la hambruna para un gran porcentaje de la población es inevitable? Será como dice el gran escritor colombiano Mario Mendoza en su libro Bitácora del naufragio: “…Vamos hacia las tinieblas con los ojos cerrados. Y quizás sea hora ya de abrirlos”. ¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro! Lo invitamos a seguir leyendo aquí https://digital.elnuevodia.com.co/library

HUGO RINCÓN GONZÁLEZ