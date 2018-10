Rogar por lo que ya nos dieron

29 Oct 2018 - 3:01am

Que aquí, que allá, que los recursos hay que devolverlos, que Jaramillo no los devuelve, que Coldeportes no los ha pedido, sino el Ministerio de Hacienda, en fin. Todo un enredo se ha convertido el tema de la financiación de las obras fallidas de los escenarios deportivos en Ibagué.

Luego de tres años de mandato de una alcaldía que ha prometido terminar las obras, no ha sido posible licitar, ni adjudicar en su totalidad, y la suciedad, el abandono y el moho, siguen carcomiendo tanto las Piscinas de la 42, como el mítico Parque Deportivo. El problema principal es que no se han generado nuevos ingresos, más allá de las solicitudes de crédito que pretende Jaramillo, y los recursos que quedaron no han podido ser utilizados, por un trámite jurídico sin sentido, y aún con ellos, según cálculos, no alcanzarían para construir la totalidad de las obras.

En ese orden de ideas, los 25 mil millones de pesos, dinero asignado para los escenarios de los Juegos Nacionales 2015, según Ernesto Lucena, director de Coldeportes, estarían garantizados, pero no serían suficientes, por tanto, es necesario que además de que esos recursos no se pierdan, el nuevo gobierno, asuma como prometió en campaña Iván Duque, la terminación de los escenarios de los desafortunados Juegos Nacionales.

Para ello, además de las manifestaciones y plantones realizados en los últimos días en Ibagué, resulta estrictamente necesario presionar, y en ese propósito la bancada tolimense en el Congreso, logró unificar una agenda en torno a ello, dejando a un lado las diferencias de colores y partidos políticos, y concretaron un encuentro con el Ministro de Hacienda, con el fin de exponer la situación de los escenarios, y buscar a través de este, que el presidente Duque, los atienda personalmente, para el mismo fin.

Lucena, y quien pareciera ser un nuevo aliado de los ibaguereños en el tema de los escenarios deportivos, incluso fue mucho más allá, y manifestó que Ibagué debería inscribirse como sede para los próximos Juegos Nacionales, esto con el fin de devolverle algo de la dignidad perdida a nuestros paisanos.

Por ahora, lo más importante es que finalmente los recursos estén garantizados, y para ello, sí o sí, el Gobierno Duque, deberá hacer un esfuerzo porque eso ocurra. Se pueden hacer marchas, y manifestaciones, pero el lobby y la gestión están en Bogotá, y en ese sentido ya trabajan los congresistas. Ojalá no bajen la guardia.