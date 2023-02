Una radiografía a la salud de Ibagué: avances y retos de cara a este 2023

Mantener la tendencia a la baja de los casos de suicidio, vigilar y controlar la red de servicios de salud del municipio, prevenir el aumento de enfermedades, fortalecer los servicios humanizados y solucionar las deficientes condiciones higiénicas de la comida callejera, son los principales desafíos que afrontará la Secretaría de Salud en este 2023.



Tras la discusión en el Concejo de la ciudad, quedó establecido que para la vigencia de 2023, el presupuesto asignado para la Secretaría de Salud de Ibagué ascendería a los $263.000 millones, convirtiéndose, de esa forma, en la dependencia con mayor inversión para lo que resta de este último año del gobierno Hurtado.

Razón por la cual la jefa de esta cartera, Martha Liliana Ospina, conversó con El Nuevo Día para socializar los avances y retos que tiene la ciudad en términos de salud, y cómo solventar con dichos recursos, aquellas dolencias.

Atención y prevención de casos de suicidio

En lo corrido de los últimos años en Ibagué, el tema del suicidio ha cobrado particular relevancia, ya sea por el aumento de casos, o lo mediáticos que estos han llegado a ser. Por todo lo anterior, comenta Ospina que se ha venido trabajando sobre este particular, por medio de la estructuración de diversas estrategias de política pública que, según los datos suministrados por esta dependencia, estarían arrojando resultados positivos.

“Las cifras se redujeron en un nivel sustancial, toda vez que las tasas de incidencia suicida bajaron en un 2.14 %; obviamente a uno le gustaría que el porcentaje fuera mucho menor, pero si existe un paciente que nosotros logremos impactar, ello quiere decir que las campañas están tendiendo sus efectos”, aseguró la funcionaria.

Entre las estrategias que sobresalen para mejorar la salud mental de los ibaguereños, se encuentran: ‘Escuadrones Defensores de la Vida’, que consiste en visitas de profesionales para atender a domicilio los reportes que realizan los líderes sociales para la prevención del suicidio; ‘Tu Caja de Herramienta’, una iniciativa que pretende que los profesores sean los primeros en identificar posibles factores de riesgo; y la línea gratuita ‘Yo te escucho’, abierta las 24 horas, los siete días de la semana, destinada a aquellas personas que necesitan desahogarse y no tienen con quien hacerlo.

Con estas, al igual que otras cinco estrategias, se busca que, más allá de dedicar esfuerzos por dificultar el acceso a los medios materiales para consumar un suicidio, se pueda atacar la causa del problema. Sin embargo, como reconoce Ospina, sobre este asunto aún hay mucho camino por recorrer.

“Hay una estrategia novedosa que estamos realizando desde la Secretaría de Salud Municipal y se llama ‘Familias Fuertes: amor y límites’, en el que se trabaja con el entorno familiar, que es el principal factor desencadenante de esos eventos de intentos suicidas en la población adolescente. Quiero contar que hicimos un proyecto y lo presentamos ante el Gobierno Nacional, con el objetivo de fortalecer esta iniciativa, por lo que nos aprobaron un total de $378 millones, con los que esperamos impactar todas las instituciones educativas, particularmente públicas, para que los jóvenes tengan un acompañamiento”, informó Ospina

Vigilancia

Debido al aumento del número de quejas de los ibaguereños con respecto a la prestación integral de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención, la secretaria aseguró que para este año, se reforzará la supervisión, puesto que, como ha denunciado en algunas oportunidades este periódico, existen quienes deben esperar hasta seis horas haciendo filas para acceder a medicamentos, entre otros preocupantes casos.

“Tenemos muchas quejas con el acceso, las autorizaciones y la entrega de medicamentos, por lo que en el 2022 tuvimos que realizar varias visitas, identificando cuáles son los planes de mejoramiento y haciendo el traslado de competencias a la Secretaría de Salud Departamental”.

“Así pues, estamos implementando inspecciones sorpresas a las farmacias y a las EPS por medio de las auditorías Gaudi, cosa en la que seguiremos avanzando. Ahora, en lo que concierne a las IPS, en este año también les haremos vigilancia para garantizar, principalmente, el acceso al servicio de urgencias que es el que tanto aqueja a los pacientes por sus tiempos, así como las citas de consulta externa como medicina general, odontología y medicina especializada”, comentó la funcionaria.

Parto humanizado

Además, entre las apuestas para este 2023 se encuentra el reforzar el servicio del Parto Humanizado, del cual pueden hacer uso las madres, independientemente del Sisbén o la EPS.

“En el ámbito del parto humanizado somos líderes, pues estamos llevando aproximadamente 3,500 casos de mamitas atendidas y somos pioneros en esa estrategia, pues si bien el parto es algo importante para las mujeres y las familias, también debe ser un acto lleno de amor y acompañamiento por parte de todo el personal médico. A veces, en años anteriores, encontrábamos la deshumanización de la medicina, por lo que quisimos enfocarnos en eso y darles a las mujeres gestantes un ambiente cómodo y seguro”, añadió Ospina.

USI de Picaleña

Por último, tras la polémica que envuelve a la Unidad de Salud Intermedia, USI, en Picaleña, el compromiso de la administración Hurtado está en poner en funcionamiento esta infraestructura que, aunque fue entregada en el marco del cumpleaños de Ibagué el pasado 14 de octubre, aún no ha abierto sus puertas.

“Está pendiente el certificado Retie para optar por la habilitación de los servicios, el cual está próximo y esperamos tenerlo en estos días y avanzar. La apuesta es que en el primer trimestre del año, ya estén abiertos los servicios”, concluyó.

Salud pública

En cuanto a la prevención, vigilancia y control de situaciones que pueden poner en peligro la integridad de los ciudadanos, Ospina aseguró que se destinarán recursos para avanzar en la lucha contra factores riesgosos como el Covid 19, el dengue o la viruela símica.

Con respecto al primero, la funcionaria aprovechó para aclarar rumores, los cuales afirmaban que, dentro de los planes del Gobierno Local, estaría levantar los puntos de vacunación, toda vez que serían pocas las personas que están asistiendo a ellos.

“Nosotros no vamos a quitar los puntos de vacunación, incluso en el reporte del 6 al 18 de enero, se presentaron 75 casos positivos, lo que implica que el virus aún está en Ibagué. Además, a esos casos se suman 98 personas que aún no cumplen su aislamiento, de los cuales cinco permanecen en UCI, algo que para nosotros no es satisfactorio”, aseveró.

Asimismo, en lo que concierne a la Viruela del Mono, si bien el balance es positivo, la funcionaria aseguró que:

“Vamos a hacer campañas, así como operativos conjuntos con Secretaría de Gobierno y Policía, para visitar esos establecimientos donde más contagios se establecen, como son los moteles, residencias, bares y gastrobares que tienen alto riesgo de trasmisión. Exitosamente, tenemos dos semanas sin viruela símica, lo que muestra la eficacia de las medidas”.

Inocuidad alimentaria

Un balance positivo ha dejado los recientes esfuerzos por parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud, para garantizar altos estándares de calidad en la producción, la comercialización y distribución de alimentos para el consumo de los ibaguereños, asegurándose que se tengan todos los documentos en regla, que se manipulen de manera adecuada los alimentos y que la comida esté bien organizada y separada.

“Nosotros estamos trabajando articuladamente, haciendo inspecciones a diversos establecimientos comerciales, entre las que están las plazas de mercado. Este es un trabajo muy interesante porque, hacemos acompañamiento a locales de productos cárnicos, intentando implementar el uso del ‘sello de calidad’”.

“Adicionalmente, hemos realizado muestras de alimentos. Por ejemplo, en diciembre le hicimos seguimiento a avenas, ensaladas, lechonas y tamales, para que propios y visitantes tuvieran una buena calidad de estos productos. Sobre esa base, durante el 2022, no se generaron casos de intoxicaciones, algo impresionante si se tiene en cuenta lo que sucede en las épocas de fin de año”.

Sin embargo, el reto persiste en lo que corresponde a la venta ambulante de comida, un fenómeno que, si bien está presente en toda la ciudad, es característico de la zona centro.

La falta de higiene, el poco acceso al agua, las malas prácticas y la exposición de los alimentos al sol, entre otros, son asuntos que aún están pendientes de resolver.

De acuerdo con la secretaria, lo que se ha hecho, y en lo que se piensa seguir ahondando en este año, es avanzar en la pedagogía con los vendedores informales para que se adopten las condiciones higiénico sanitarias, como sucede con las campañas de educación con los vendedores informales de pescado, a propósito de la subienda a la que se está asistiendo.

Sin embargo, como advierte Ospina, ello no se puede alcanzar en su totalidad, sin la formalización y reubicación de estos puestos de venta de comida callejera.

“Buscamos que ellos garanticen algunos estándares, como el agua potable y que se vinculen oficialmente, para que nosotros podamos seguir realizando el acompañamiento. Esto es algo en lo que estamos trabajando, intentando adecuar a los vendedores ambulantes ubicados en la zona centro”, puntualizó la funcionaria.

