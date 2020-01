Ibaguereños reclaman el regreso de la ciclovía por la Avenida Quinta

20 Ene 2020 - 3:01am

“Debemos arrancar con un proceso de cero, no tenemos viabilización en los proyectos ni actualización que es donde llega el recurso. Estamos con todo el equipo trabajando fuertemente y la idea es poder arrancar el 26 de enero que sería lo más pronto que tenemos”, comentó Ibáñez.

José Calderón, ciclista, manifestó: “Me imagino que se ha retrasado por el cambio de administración, porque uno está acostumbrado a que cada ocho días se realice. Salir así obviamente es un riesgo, me han cerrado busetas”.

Una de las molestias de los deportistas es que no se informó que aún no se iba a implementar la ruta.

Por su parte, Elizabeth Fonseca otra transeúnte y deportista indicó, “nos parece muy incómodo porque no sabíamos, hay mucho carro y congestión y no podemos salir en familia porque no hay dónde más ir. Esperamos que vuelvan a implementar la ciclovía el próximo fin de semana”.

Cabe destacar que los ciclistas realizaron la ruta normalmente, subiendo incluso hasta la calle 10 donde paraban a hidratarse y volvían a bajar por la avenida Quinta. Salieron ciclistas de todas las edades.

Estamos un poco atrasados pero la idea de esta Administración es poder garantizar que en estos cuatro años no vuelva a parar la ciclovía. Actualmente inicia en el sector de Los Arrayanes, pero tenemos una proyección de ampliarla hacia El Salado y Boquerón”, acotó la Gerente del Imdri.