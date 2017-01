‘Reading’ para chicos

La invitación que hace iniciando el año la biblioteca Darío Echandía, del Banco de la República, es para que los más pequeños se adentren de una forma lúdica y dinámica en el mundo de la lectura en inglés.

19 Ene 2017 - 3:01am

Para ello, promueve el denominado ‘Children’s reading club: from little readers to big drea-mers’, una experiencia de la que podrán disfrutar los niños hasta los 12 años.

Los jueves cada dos semanas, de 3 a 5 de la tarde, se llevará a cabo en la Sala Infantil este club de lectura en inglés, para el que las inscripciones son gratuitas, pero con cupo limitado.