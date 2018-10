Licitación pone en evidencia conflicto del Consejo Departamental de Cinematografía

26 Oct 2018 - 3:01am

“No estamos de acuerdo con la serie de incumplimientos que ha tenido la Dirección Departamental de Cultura con el sector”. De esta manera, integrantes del Consejo de cinematográfica le contaron a EL NUEVO DÍA sobre su descontento ante la aparente indiferencia de este ente para con el cine de la región. Aseguraron que han venido trabajando durante varios años, pero siempre ha ocurrido casi que lo mismo: promesas y pocas acciones.

Luego de varias asambleas, desde el Consejo de Cinematografía del Tolima en el que buscan generar beneficios para el sector, lograron acordar con la Dirección de Cultura del Tolima la construcción de un portafolio de estímulos de más de cien millones de pesos que incentivara y fuera hecho de manera concertada y transparente, sin embargo, según los denunciantes “este año no se ha visto prácticamente nada ... ha sido un incumplimiento continuo”.

“Todavía soñamos con que las cosas en el

Tolima se hagan bien”

Además, explicaron que la “gota que rebosó el vaso” fue la publicación de una convocatoria que “estaba claramente amarrada para una corporación que tiene todo el derecho de presentarse, pero que incumple con todos los compromisos adquiridos y por eso no nos parece que esta sea la manera adecuada de sacar un estímulo”.

La empresa en mención es la Corporación Cinematográfica del Tolima, que durante varios años ha venido trabajando en el área de difusión del cine y el audiovisual en el departamento, pero que ha tenido detractores con algunos proyectos adelantados en la ciudad y la región. Ante la situación, la denuncia apunta directamente a Hugo Andrés Quintero, quien está adscrito al Consejo de Cinematografía y dice ser su representante, afirmación que es negada y que interferiría a la convocatoria por un aparente conflicto de intereses.

A través de un documento, se explican algunas observaciones que argumentan que Hugo Andrés Quintero ya no es representante del Consejo de Cinematografía y por ende no podría asesorar la formulación de una convocatoria como la expuesta, llamada “Semana del cine en el Tolima - Una mirada nacional para la construcción de paz”; así como, faltaría éticamente al presentarse desde la Corporación a la licitación. Además, los miembros del Consejo manifestaron que no fueron tenidos en cuenta para “el desarrollo del componente técnico de la Invitación pública de mínima cuantía”.

Según la invitación pública No. 134 de mínima cuantía, bajo el concepto de “fortalecimiento de la Cultura como base de la identidad, la integración y la diversidad para la construcción de paz en el Tolima”, por $63 millones y que tendría un plazo de 30 días calendario para ejecutarse -cifra que no sería comúnmente alta, pero que para el sector sí lo es, debido a las contadas plazas para su desarrollo-, solamente se presentaron dos propuestas: una de ellas, Comercializadora Micholín, de Bogotá, y la Corporación Cinematográfica del Tolima, de Ibagué.

Los quejosos, miembros del Consejo Departamental de Cine del Tolima, refirieron también que la Corporación a través de Quintero, fue quien asesoró la formulación de los parámetros de la convocatoria, hecho que incurriría en un conflicto de intereses, puesto que ellos como organización directamente conformada para este tipo de labores, no fueron supuestamente tenidos en cuenta como ente asesor.

Dentro del pliego de observaciones, el

Consejo precisó que:

1. “Los pliegos de la convocatoria solicitan la autorización y/o intención de estas películas (seis) para participar en el proyecto. Por tanto la convocatoria no debería dar nombres exactos de películas para su exhibición sin una curaduría creada especialmente para el proceso”. Mientras tanto, en el documento de invitación pública reposa el nombre de seis escogidas, junto con el nombre de su representante legal y que beneficiaría aparentemente a la Corporación porque ya han sido proyectadas anteriormente por esta, teniendo ventaja para su permiso.

2. Cabe resaltar que la licitación comprendió del 11 de octubre de 2018 hasta el 17 de octubre del mismo año, fecha que tuvo un feriado de por medio y la celebración del cumpleaños de Ibagué, situación que también argumentó el Consejo, no fue pública y ante la falta de conocimiento adjudicaría el “amarre” de la misma.

3. “Creemos que algunas películas no son aptas para menores y por el contrario pueden constituir contenidos erróneos que incurren en afectación psicológica y simbólica para los niños y adolescentes”, esto frente a una posible equivocada curaduría que no tendría en cuenta algunos lugares de proyección como instituciones educativas del departamento, entre otras.

“Pido que paren esta persecución”

Esta redacción se comunicó con Hugo Quintero, quien enfatizó estar en medio de una persecución por parte de integrantes del Consejo de Cinematografía del Tolima, adicionando que en días pasados sufrió una agresión física, ocasionada por uno de los denunciantes. “No entiendo por qué esta gente se empeña en poner mi nombre, ya los demandé por eso y aún continúan”, sostuvo.

“Yo no puedo dar declaraciones de eso, pues desconozco de todo ese proceso (...) como digo es la Corporación de cine y yo no formo parte de ella (...) qué puedo aportar allí si no tengo empresa para licitar. Si se quiere conocer del proceso, se debe hablar con los implicados (...) encuentro los hechos en mención que la articulación del Consejo de cine no ha sido la mejor y la Dirección Departamental de Cultura del Tolima deberá responder por todas las recomendaciones realizadas a la convocatoria.

“Igualmente, el Consejo de Cine está en todo su derecho a interpelar, pero no a agredir ni realizar este tipo de persecuciones, lamento con profunda tristeza este accionar”, añadió.

Y frente a que ha venido ejerciendo como representante del Consejo aún cuando se manifestó que hace tiempo ya no lo era, respondió: “Yo públicamente renuncié el mismo martes que fui agredido (...) lo que sucede es que los actuales representantes del Consejo desconocen muchas cosas, varios integrantes del sector me han informado su intención de solicitar la renovación total (...) pido que paren esta persecución”.

La Convocatoria se revocó

“El pasado 18 de octubre se publicó la revocatoria de ese proceso (hasta el 24 fue colgado a la plataforma del Secop), precisamente por las observaciones del Consejo de Cinematografía, porque fue insumo para nosotros darnos cuenta de que habían algunos temas que requerían de un análisis más técnico”, indicó a esta redacción Carlos Leal, director Departamental de Cultura.

Y añadió: “El 11 de octubre se montó la invitación en donde abríamos un proceso (la convocatoria); esa mecánica fue socializada en el marco de una asamblea del Consejo (...) a la Semana del cine tolimense, tomaron la decisión de que era muy viable hacerlo. Resulta que una de las funciones del Consejo es asesorar a la Dirección de Cultura para la formulación y el montaje de este tipo de procesos, porque son las personas más idóneas.

“El mismo sector de cinematografía escogió al señor Quintero como representante , fueron ellos los que lo escogieron. La persona quien ayudó en un momento a la formulación de este tipo de procesos fue precisamente ese vocero; nosotros como Dirección de cultura montamos el proceso según la asesoría técnica de él ... resulta que gracias al resto de los consejeros, al parecer hay como una especie de lío interno, al que hago un llamado porque se están generando unas discusiones que no dejan avanzar al departamento en este tipo de propuestas, mencionaron algún tipo de irregularidades técnicas en el proceso.

“Inmediatamente nosotros revisamos el documento y por supuesto que sí, fue como ellos lo presentaron; tanto así, que estudiamos muy a fondo el documento y revocamos inmediatamente la convocatoria. Nos dimos cuenta que habían falencias técnicas y tomamos la decisión de reformular. Esto nos generó un tipo de duda frente a lo que está pasando en este sector, para los próximos procesos nos dirigiremos directamente al área de cinematografía del Ministerio de Cultura”, finalizó.

La Corporación Cinematográfica del Tolima

respondió

En cabeza de su representante legal, Wilmar Martínez, la empresa afirmó que “Hugo fue un socio en coproducción para el Festival de Cine de Ibagué en la versión 2016 y 2017, él está en otro tema y la Corporación sigue independiente; y de esa manera, nosotros somos una empresa privada y podemos contratar con el Estado de acuerdo con los pliegos de peticiones que se publiquen en el Secop.

“Quiero aclarar que frente a las observaciones, en la asamblea del 6 de agosto que se hizo con el Director de Cultura, se socializó frente a todos que de aquí en adelante se iban a postular dos convocatorias ... y ningún tolimense participó, de ahí pasaron dos meses en que pregunté y averigüé en el Secop, soy un empresario al día que paga sus impuestos y tengo todo el derecho”.

Y añadió frente a la formulación de la convocatoria : “Yo nunca formulé los procesos (...) no tengo comunicaciones con Leal, tengo es todo el derecho a pasar una cotización (...) ellos no se han enterado porque no asisten a las asambleas, ni rajan ni prestan el hacha. Me siento atacado como empresario por otro grupo de personas que no tienen ni siquiera papeles completos. Es seguro que esto lo van a devolver y me vuelvo a presentar”, finalizó.