Época de grados

Después del esfuerzo de varios años finalmente llega el momento en que recibirán el anhelado diploma. Algunos le dan más importancia que otros a ese día pero, de todas maneras es una fecha muy especial, además es una oportunidad para agradecer a quienes contribuyeron a su logro.

10 Nov 2018 - 11:06am

Precisamente porque es una fecha significativa corresponde presentarse y comportarse acorde con el momento, desde ya deberá actuar como todo un egresado exitoso.

Recuerde que la ceremonia de graduación es ante todo un evento académico y que deberá llevar un atuendo acorde con la solemnidad que la institución le da, y con la hora en que se lleva a cabo. Cuide su presentación personal, es su deber expresar consideración con la institución que lo gradúa y con los compañeros, seguramente la mayoría se sentirán mejor si le dan altura al momento. Los señores se verán muy bien con vestido completo y corbata. Si no tiene uno con el cual se sienta a gusto y no desea incurrir en mayores gastos, no se preocupe, puede alquilar un buen traje. En la ciudad hay lugares donde ofrecen este servicio.

Las mujeres igualmente deben tener claro que no es una gala de noche, por tanto no es adecuado usar vestido de brillantes, brocados, transparencias, escotes profundo, o tiras, por más que estén de moda. Reserve su vistoso o sexy traje para la noche, durante la fiesta de celebración. El traje largo y tampoco las minifaldas corresponden a esta circunstancia.

Nadie ha dicho que un vestido de una pieza o dos debe ser aburrido. Un bonito color y un modelo con tendencia moderna puede ser una excelente opción como lo es también el conjunto de pantalón. El maquillaje, el peinado y los accesorios son los complementos que se deben lucir sin exageraciones.

Para que no se le traben las manos a la hora de recibir el diploma, recuerde recogerlo con la mano izquierda, así tendrá libre la derecha para saludar de mano a quien se lo entrega. No tiene que darle beso a todos los integrantes de la mesa principal, sólo hágalo con quien se le aproxime porque seguramente será alguien con un mayor grado de cercanía, pero no sea usted como graduando quien reparta besos en la tarima.

Llegue a tiempo, ser cumplido es su mejor tarjeta de presentación. Si llega mientras están interpretando el Himno Nacional no entre, espere hasta que termine, No interfiera el acto.

Avise con anticipación si no va a asistir a la ceremonia para que no lo llamen y esperen por usted en la tarima. No lleve más invitados de los aprobados para cada graduando, y si tiene hijos pequeños o hermanitos déjelos en casa, ellos se aburren y pueden interferir con el llanto y continuo movimiento por el auditorio.

Explique a sus familiares cómo va a ser la ceremonia y qué formalidad tendrá para que se presenten acorde con las circunstancias.

Tenga en cuenta lo establecido por la institución para estas ceremonias, no insista o se moleste al ingreso si es usted quién no cumple con lo establecido.

Y felicitaciones, su esfuerzo merece especial reconocimiento.