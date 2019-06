Tiempo de fiestas y turistas

15 Jun 2019 - 2:02pm

Además, es la oportunidad para que quienes visitan las localidades donde se realizan pasen unos días muy agradables, tengan motivos para hablar bien de cada uno de los lugares y de su gente, e invitar a otros a que vengan.

En este contexto, es oportuno recordar algunos comportamientos que se deben practicar siempre, pero que en estos días se hace necesario reforzarlos, cuando seguramente vendrán numerosas personas a visitar la ciudad. Nada mejor que revisar el modelo de quienes han demostrado que lo hacen bien por ejemplo: el “Breviario de Cultura Turística” de México, elaborado por la Secretaría de Turismo de ese país y que es válido también para nuestro entorno.

La invitación que se consigna en el documento es a practicar 10 principios de la Cultura Turística, ellos son:

1. Reciba al visitante con calidez y amabilidad. Que quien llegue se sienta bienvenido.

2. Trate al turista como a usted le gustaría que lo traten cuando visita otro sitio. Exprésele respeto y una actitud que demuestre que le importa que se sienta bien.

3. Ofrezca un servicio, o apoyo amigable y rápido. Cualquiera sea el negocio o servicio solicitado, la actitud positiva y velocidad en la respuesta son indispensables.

4. Interésese por capacitarse o conocer sobre la actividad turística para ofrecer calidad e innovación. Si está en el sector, estudie su funcionamiento, tendencias, oportunidades y posibilidades de innovación para crecer en el negocio y obtener mejores resultados.

5. Conozca su ciudad o localidad y sus atractivos, para brindar orientación oportuna y confiable. Documéntese sobre los nuevos sitios y programas para estos días, así los visitantes y usted podrán asistir y disfrutarlos.

6. Promueva con orgullo los atractivos de su localidad. Deberá ser una tarea constante. Su autoestima mejora cuando usted habla bien de su ciudad, de lo hermoso que tiene y de patrimonio cultural.

7. Cuide los parques, monumentos y zonas de interés de su localidad como una práctica constante. El sitio donde se vive es parte de su casa, cuídelo para que luzca grato y confortable para usted y quienes la visiten.

8. Comente con sus compañeros, amigos y familiares que atender bien al turista es tarea de todos. Sea un buen relacionista público de su localidad, invite a su familia y amigos para que también practiquen estos comportamientos. El beneficio es para todos.

9. No abuse del turista cobrando más de lo justo por un producto, servicio, o prometiendo lo imposible. Esos comportamientos alejan turistas y desprestigian un destino.

10. Su mejor cara será siempre con una sonrisa. Es un gesto universal y un valioso ingrediente para una buena comunicación. Una sonrisa no solo lo hace ver mejor, sino que también lo hace sentir mejor, además no le cuesta nada.

El turismo no se desarrolla ni es sostenible si los visitantes no logran satisfacción en el sitio que visitan. Las evidencias muestran que el comportamiento de los anfitriones, o sea de la gente local es uno de los elementos que aporta un valor determinante para que así sea.

Para recibir los beneficios del turismo para la comunidad, practiquemos estos comportamientos. Aprendamos de aquellos países, como Méjico y Perú, que han hecho de la actividad turística una fuente importante de ingresos y generación de empleo.