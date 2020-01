Ibaguereña fue elegida como Gerente de Desarrollo de Batuta

11 Ene 2020 - 3:01am

Importantes logros ha alcanzado Cifuentes, quien es graduada del colegio La Presentación de Ibagué y posteriormente se graduó como profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

La académica cuenta con una maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo de I’Université de Montpellier, en Francia.

Y actualmente cursa su último año de doctorado en University of the West of Scotland.

Su disciplina y amor por su trabajo la ha llevado a tener una exitosa carrera en el sector cultural y educativo trabajando tanto en lo público como en organizaciones como la Comisión Fullbright en Alemania y Colombia.

También se ha desempeñado en el Ministerio de Cultura de Colombia, el Consulado de Colombia en Nueva York y ahora en la Fundación Nacional Batuta.

Metas

Greis deberá asumir grandes retos en este nuevo cargo, dentro de estos, se encuentra diversificar las fuentes de financiación de la Fundación, así como ampliar su cobertura y número de beneficiarios.

Asimismo, deberá desarrollar acciones de gestión que garanticen la continuidad de los proyectos más significativos de la entidad en el país.

La pasión de Greis por el sector cultural hace que crea con firmeza en el poder transformador de la música, y especialmente, en la Fundación Batuta como una herramienta para el fortalecimiento del capital social.

En Ibagué

La Fundación está presente en la Capital Musical desde el 2003 con su programa ‘Déjate tocar por la música’.

Este es financiado por el Ministerio de Cultura bajo el proyecto de ‘Música para la reconciliación’, que cuenta con la participación de 305 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y tiene dos centros de formación de ensamble de iniciación musical, uno ubicado en la ciudad de Ibagué y el otro en El Jardín.

Este programa tiene como objetivo ofrecer espacios para la formación, práctica y disfrute de la música con perspectiva social que contribuye a garantizar el ejercicio de sus derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o personas con discapacidad.

Destacado

Con el programa ‘Música para la reconciliación’ y su componente psicosocial, que se ha brindado en los últimos dos años en Ibagué, se han fortalecido los proyectos de vida de los beneficiarios y sus familias.