El Nuevo Día, en el top 15 de medios colombianos en importante ranking a nivel mundial: únicos en el Tolima

El Nuevo Día se posicionó dentro de la lista de los primeros 15 medios de comunicación colombianos en el ranking Global de Reputación Web de Medios.

En el más reciente estudio de medios de comunicación a nivel mundial, realizado por la compañía SCImago Journal Rank, catalogado como Ranking Global de Reputación Web de Medios, se presenta el panorama de los sitios web más influyentes en el país, en Latinoamérica y en el mundo.

Dentro del top nacional, El Nuevo Día, único medio del Tolima, ocupó la posición número 14 de 84 analizados del país. Dicho estudio busca descubrir, evaluar y comparar el desarrollo digital y la reputación web de los medios de comunicación más consultados por los ciberusuarios.

Los medios colombianos seleccionados se tuvieron en cuenta dentro de 4.500 periódicos, revistas y sitios nativos on-line en más de 90 idiomas y 200 países, según el estudio de SCImago Journal Rank.

Los medios más consultados en Colombia

La primera posición se la lleva El Tiempo, siendo el sitio más consultado, seguido por El Espectador y en tercer lugar la Revista Semana. Se destacan medios regionales como El Universal de Cartagena, Vanguardia Liberal de Santander, El Colombiano de Medellín y El Nuevo Día del Tolima.

Lo anterior evidencia un gran avance para el periodismo regional, teniendo en cuenta la posición generada en este ranking, lo que significa que El Nuevo Día está en la misma categoría de periódicos nacionales de alta trayectoria.

A nivel latinoamericano, el diario Clarín de Argentina encabeza la lista, muy seguido de medios colombianos en la posición 5 y 12.

En términos de audiencia a nivel mundial, queda claro que los sitios web de USA Today, The New York Times y The Guardian son los más visitados.

Importancia del Ranking

El actual estudio demuestra la importancia de la migración de los medios de comunicación análogos a la web. Y quienes ya se encuentran en el ecosistema digital, apostar por mejorar sus métricas e influencia SEO, dos elementos claves que se tuvieron en cuenta para seleccionar el top 15 de este ranking.

La transformación digital de El Nuevo Día

El pasado 29 de noviembre, El Nuevo Día cumplió 30 años de historia. Durante todo este tiempo, el Periódico de los Tolimenses ha informado con rigurosidad, además de generar opinión y estar a la vanguardia de los acontecimientos más importantes de la región, de Colombia y del mundo.

El Nuevo Día inició su migración al campo digital en 2010, desde entonces ha venido innovando para proporcionar a sus lectores, suscriptores y seguidores información veraz y relevante en las diferentes plataformas tecnológicas.

Pero fue en el año 2020, con la llegada de Laura Guana como Editora Jefe del periódico, que El Nuevo Día dio un vuelco a una nueva era y transformación de la página web, mejorando así su usabilidad y apariencia en las diferentes pantallas: computadores, móviles y tabletas.

A su vez, el área web de El Nuevo Día ha logrado las cifras más altas durante el último año: 100 millones de páginas vistas y 15 millones de usuarios. Números reveladores que posicionan a esta redacción como una de las más consultadas en Ibagué, en el Tolima, en Colombia y en el mundo.

Esta es la lista de países donde más se lee El Nuevo Día:

1. Colombia

2. Estados Unidos

3. Norway

4. Perú

5. España

6. México

7. Francia

8. Sweden

9. Argentina

10. Venezuela

11. Brasil

Cabe señalar, así mismo, que el Periódico de los Tolimenses es el único medio de la región en las noticias de Google News Showcase, plataforma que brinda una experiencia diferente y más amable a los lectores de acontecimientos en internet, además, mucho más visible en la web.

La comunidad digital de El Nuevo Día llega a 216.950 seguidores en total de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, muy por encima de otros medios regionales.

Todo el trabajo ha sido posible gracias a la dirección de Laura Guana, editora jefe y del equipo web compuesto por: Diana De la Torre, periodista senior y Productora web; Valentina Silvestre y Daniela Parra periodistas senior y trafficker digital; Camilo Jiménez, periodista senior y periodista de investigación; Erika Zamora y Ana María Quintero como periodistas junior. Además de la colaboración de Cristian Bonilla en el campo de multimedia.

Es importante resaltar el apoyo en todo este proceso por parte del área del impreso de El Nuevo Día con reportería, suministración de datos, de fuentes, de fotografías y de vídeos que hacen posible llegar con información veraz y oportuna en tiempo real.

Gracias a la ayuda constante de todos los integrantes de la redacción impresa, el editor Oscar Varón, los periodistas Antonio Guzmán, Ximena Villalba, Ronald Rengifo, Camila Vásquez, Silvana Morales, Claudia Moreno, Leonardo Silva, Juan Esteban Montoya, Juan Pablo Corredor y Jonathan Hernández. Del mismo modo, se destaca la labor de los reporteros gráficos: Hélmer Parra y Jorge Cuéllar; y los diseñadores Freddy Herrán, Lina Mora, Edison Guarnizo y Jhoana Buitrago.

Finalmente, El Nuevo Día seguirá trabajando con rigurosidad y objetividad de las noticias, para llevar a las audiencias la mejor información las 24 horas al día, los siete días de la semana. Teniendo un objetivo adicional de incursionar en las nuevas narrativas de redes sociales. Continúe leyéndonos enwww.elnuevodia.com.co y siganos en nuestras redes sociales:

Facebook: @diarioelnuevodia

Twitter: @nuevodiaibague

Instagram: @elnuevodiaibague

TikTok: @elnuevodiacolombia

