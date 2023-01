Parque Natural Los Nevados, parece ‘ser de todos y de nadie’: desde conciertos hasta rutas para deportes extremos

Contenido Exclusivo

La tranquilidad y silencio de la zona de páramo del Parque Natural de los Nevados fue interrumpido por los altos sonidos de la música electrónica.

Aunque inicialmente se habló de una fiesta, al parecer se trataba del rodaje de un video en donde los creadores, al parecer, no pensaron en las especies que habitan el lugar.

El caso fue expuesto por un ciudadano a través de Twitter que expresó “total irrespeto por la fauna que circunda la zona que se puede ver aturdida por el ruido. Esto es, al parecer, en el sector Laguna Negra, nevado del Ruiz”, expresó Sergio Salazar.

Asimismo, mencionó que el lugar es vulnerable ante la inconsciencia de algunos ciudadanos que también lanzan pólvora, por lo que el hombre agregó que este es un territorio que pareciera ser de todos y de nadie.

Agregó, que según lo que muestra un video, el ‘toque’ se pudo haber hecho en Herveo, Manizales o Villamaría.

En medio de la discusión que se generaba por el hecho, alguien identificado como Cristian Ramírez se comunicó con Salazar y le atribuyó que estaba haciendo comentarios incorrectos, pues no era una “fiesta, no ingerimos licor, no hicimos juegos pirotécnicos, pagamos por hacer el video”.

Pero este no sería el primer hecho inapropiado en un sitio que debería generar respeto y protección, pues en publicaciones de la misma red social a mediados de enero, se evidencian jóvenes en bicicletas tipo todo terreno rodando al interior de la zona de protección, incluso los afluentes.

Usuarios de Twitter opinaron que es increíble como algunos privados “sigan extendiéndose sobre el Parque de los Nevados. Glampings, cuatrimotos, ganadería. Esta semana ciclistas montando sobre todo un cause de nacimiento. ¿Qué sigue? ¿Un bloque de apartamentos?”.

Tras conocerse el hecho, hubo un pronunciamiento de rechazo de Cortolima en el que se indicó que los Parques Nacionales Naturales, son áreas protegidas, por su alto valor natural son espacios dedicados a la preservación de fauna y flora.

Alexander Grijalba, subdirector de Planificación Ambiental de la CAR, agregó que “la actividad que se registró en redes sociales recientemente en el sector de Laguna Negra en la zona amortiguadora y también ecosistema de páramos del Parque Los Nevados es una conducta inapropiada, ya que estas áreas son concebidas precisamente para evitar que la intervención humana genere perturbación del hábitat de la flora y fauna asociada”.

Teniendo en cuenta el desarrollo vial que se está generando, la Corporación hizo un llamado a la conciencia de los viajeros, pues el ruido “altera el comportamiento de la fauna silvestre, muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción y pueden tener efectos sobre la integridad de los ecosistemas”.

Otra aclaración es que la entidad Parques Nacionales Naturales es la rectora de la gestión de las áreas protegidas, sin embargo, Cortolima brindará el apoyo necesario para dar claridad a los hechos.

