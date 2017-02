Â¿InversiÃ³n en el PanÃ³ptico va para donde no debe?

¿Inversión en el Panóptico va para donde no debe?

La Contraloría del Tolima ve con preocupación que la Alcaldía anuncie que las obras nuevas las ejecutará en la parte anexa del lugar, cuando el monumento histórico nacional es en realidad el ala antigua del penal.

3 Sep 2011 - 8:35pm

El proyecto panóptico de Ibagué seguiría desviado de su rumbo. El Gobierno municipal piensa iniciar obras en las construcciones anexas nuevas, pero no en el ala antigua que es monumento nacional, centro del lugar y se está cayendo a pedazos.



La preocupación al respecto la manifestó el contralor del Tolima, Freddy Camacho Díaz. “El patrimonio cultural declarado por el Ministerio de cultura por la cual se luchó con el fin de que fuera un centro de Derechos Humanos es la cruz griega.

“Se deben adelantar unas obras complementarias pero también sobre el ala antigua que es el verdadero Panóptico”, afirmó.



Explicó que atender dicha área es posible pues ya está liquidado el fracasado contrato anterior que estaba en litigio.

“La gran inversión siempre ha estado sobre la cruz, sus cuatro alas”, agregó.

Otro de los hechos que podría meter en líos tanto a la Alcaldía como a la Gobernación del Tolima es no haberle hecho mantenimiento al lugar entre 2008 y 20011, mientras se resolvía la liquidación del contrato anterior.



El Contralor del Tolima emitió diferentes memorandos de advertencia al respecto, para que no se diera un detrimento patrimonial, por el deterioro del inmueble, uno de estos documentos tiene fecha del 23 de noviembre de 2010.





Parte nueva no podría tocarse

Un asuntopreocupante del que habló Freddy Camacho es que según el diagnóstico que elaboró la Alcaldía en la parte nueva, por la falta de mantenimiento en la misma se daría una controversia jurídica por un presunto nuevo detrimento patrimonial.



Esto obligaría a mantener como está el lugar mientras todo se resuelve, lo que, en el peor de los casos, significaría que las restauración del proyecto volvería a estancarse siendo posible que en 2011 no se inicie ningún trabajo.

“Esperemos que no exista un detrimento en la parte nueva, pero se debe continuar, independiente de la situación jurídica, con el mantenimiento y conservación de esta gran obra”, finalizó.



Caso de trascendencia nacional

Las anomalías en el Panóptico han generado intensas controversias en círculos políticos y medios de comunicación locales, pero nunca los graves hechos han trascendido al ámbito nacional, lo cual es extraño que no suceda si se tiene en cuenta que la inversión del Gobierno central en las obras del proyecto es del 86 por ciento, es decir, asciende nueve mil 340 millones 594 mil 202 pesos. A esto se le suma que el lugar es patrimonio cultural de Colombia y monumento histórico declarado. “la Procuraduría General de la Nación ya tiene conocimiento de la situación, nosotros tenemos diligencias avanzadas en la parte fiscal, pero hay que aclarar que hay recursos del Estado y hay que complementar con la participación de la Contraloría General de la República”, afirmó el Contralor Departamental. Reiteró que el Panóptico es de importancia nacional, es la obra más importante de Ibagué y corazón de su eje cultural.





DATO CURIOSO



La Alcaldía entró a manejar mil 600 millones de pesos para la restauración del Panóptico, 800 millones de estos provenientes de la Gobernación del Tolima. Para ejecutarlos firmó un convenio interadminsitrativo con la SCA y la STI. Esta última actuando como interventora contrató como supervisor al ingeniero Luis Fernando Díaz Cabrera. Él es esposo de la actual secretaria Administrativa del Departamento, Martha Padilla, y miembro de la Red de Veedurías del Tolima, Revisar. Es conocido por haber sido primero crítico del proyecto Corredor cultural de la calle 10, para luego ser convertido por la Alcaldía en contratista de la misma obra y de la renovación urbana de la carrera Tercera entre calles 15 y 19. Según conoció EL NUEVO DÍA este ingeniero, además de ejercer como supervisor de interventoría, habría participado en la formulación del diagnóstico de las obras nuevas del Panóptico.



EN SÍNTESIS



Freddy Camacho no se mostró muy conforme con la actitud que asumió la Alcaldía y sus contratistas para el Panóptico, como lo es la Sociedad Colombiana de Arquitectos, SCA, y la Sociedad Tolimense de Ingenieros, STI. Estas entidades siguen citando al comité de moralización del proyecto para socializar el diagnóstico que elaboraron de la parte nueva, pese a que la competencia de los órganos de control es otra y la conformación del comité cambió el pasado 12 de julio. Tendrá según la nueva norma otros integrantes y está aún el acto administrativo sin reglamentar. “Ya es hora de que todos los organismos de control trabajemos en los que nos compete, derivada de la misma naturaleza de los recursos, el comité es para analizar problemáticas departamentales pero ya han habido suficientes reuniones para el tema del panóptico”, expresó.





LA FRASE



Mal podría hacerse en un sólo complejo, no comenzar por lo principal sino por lo accesorio que son las obras alternas de la calle 10



Freddy Camacho Díaz