Oficina Jurídica y Administrativa deberán desembotellar contratación en la Alcaldía

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo a través de decreto delegó a la Oficina Jurídica y a la Secretaría Administrativa la responsabilidad de adelantar toda la contratación represada en la Secretaría de Apoyo a la Gestión y la Dirección de Contratación.

14 Jun 2016 - 5:01am

A seis meses de Gobierno, los procesos en cuanto a ejecución de obras no arrancan y las órdenes de prestación de servicios avanzan lentamente.

Según la jefe Jurídica, Gladys Gutiérrez, aunque no hay una cifra global del total de procesos represados, hay cerca de 30 proyectos radicados por la Secretaría de Infraestructura, 20 de la Secretaría de Salud y 10 de Educación.

“Se ha determinado un plazo de 90 días, un poco más de lo que puede durar una licitación a efectos de apoyar la oficina de Contratación y de Apoyo a la Gestión para que en estos proyectos se avance y comience la ejecución de obras por parte del Municipio, lo que le preocupa al señor Alcalde, porque estamos un poco demorados en ese aspecto”, mencionó Gutiérrez.

El decreto deja claro que durante los consejos de Gobierno se ha venido evidenciando de manera reiterada la acumulación de trabajo en la Secretaría de Apoyo a la Gestión y la Oficina de Contratación que produce un considerable atraso en la ejecución de los proyectos, planes y programas diseñados para adelantar durante la presente vigencia fiscal y que impacta en la ejecución del presupuesto.

La secretaria de Apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez, quien ha despertado odios y amores al interior de la Administración por la responsabilidad endilgada por Jaramillo, indicó a principios de abril que se llevaba una contratación estable y normal y que de acuerdo con las necesidades ya habían sido contratadas 215 personas. Gutiérrez informó que la directriz del Alcalde es el depurar ese trabajo de manera urgente.

¿Tramitología?

Aunque Gutiérrez no expuso las razones de la demora y represamientos de los proyectos, se entendería que el exceso de control en el trámite y solicitud de documentación ha relantizado los procesos.



“Ha habido bastante problema por parte de la Secretaría en requerimientos, que se observan en cada consejo de Gobierno. Cuando el alcalde hace la exigencia a cada secretaría, nos percatamos que los procesos no salen y que se han demorado y esa fue la decisión, no sé, es como un poco de trámite, de llenar todos los requisitos para los estudios previos, la documentación no llega a tiempo y se devuelve con observaciones, estamos en un trámite de documentos de aquí para allá sin que se le dé la viabilidad para colgar y publicar las licitaciones, los procesos. Entramos a apoyar, a darle agilidad y casi que celeridad a esos procesos”, puntualizó.



Es de recordar que la Dirección de Control Interno, exaltó la reducción del número de OPS en el primer trimestre con respecto al mismo periodo de 2015. De mil 414 se pasó a 219 OPS. Sin embargo, en memorando del 12 de mayo se advierte que a esa fecha ya se habían suscrito 467 contratos, pero se hallaba 231 órdenes pendientes. Sin duda, el siguiente informe deberá reflejar un aumento considerable en la contratación, represada por trámites en la Dirección de Contratación y Apoyo a la Gestión.