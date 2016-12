“Mi hermano venía a entregarse”, Claudia Mestre

En las afueras de la sala de audiencia Seis del Palacio de Justicia de Ibagué, y mientras avanzaba a puerta cerrada la sesión contra el exsecretario de Hacienda Oswaldo Mestre Campos, su hermana, Claudia Mestre, habló a los medios de comunicación sobre lo sucedido luego de la detención del 'músculo financiero' en Cartagena.

27 Dic 2016 - 12:02pm

La actual funcionaria de la Gobernación aseguró que su hermano no fue capturado, sino que él vino a enfrentarse a la justicia, a saber para qué lo solicitan, así como para continuar con sus tratamientos médicos, pues, según Claudia, Oswaldo sufre de tres enfermedades.

También dijo que el trato hacia su hermano no fue el mejor, ya que desde su captura lo aislaron en una celda junto con otras cinco personas, y que tras de no poder descansar bien tras un largo viaje, no recibió ni un desayuno.

“Es que mi hermano en ningún momento tuvo notificación alguna (de Interpol), solo a través de portales de comunicación, que decían que era buscado por un proceso; él venía a conocer qué pasaba.

“A él no lo capturaron, porque si uno está en un sitio haciéndose un tratamiento médico en un país, cómo pudo devolverse y hacer una parada en Panamá, pasar a Migración Colombia, donde lo esperan afuera y le dicen que está capturado.

“Él dijo que venía a entregarse, tratar de conocer cuál era el proceso, pero lo llevaron a una celda de 3 por uno y medio donde había muchas personas sin desayuno; yo llegué sobre las 11 a.m., y pude acercarme cinco segundos y poder dejarle el almuerzo”, indicó Claudia.

“Hubo presión”

La funcionaria y hermana del sindicado también dijo que los minutos en Cartagena fueron tensionantes, y que veía como si “hubiera presión” para trasladarlo rápido a Ibagué.

“Había un afán evidente, se veía cómo llamaban como si hubiera presión de cómo llevar este proceso; ya estaban los tiquetes, todo para traerlo a Ibagué, no pudo dormir bien, lo dejaron en la Fiscalía. Él insiste que está en un tratamiento porque está enfermo y no le brindan asistencia médica en Cartagena".

“Mi hermano está muy enfermo”

Claudia Mestre agregó que sumado a no poder tener contacto con su hermano, luego de la aprehensión en el aeropuerto Rafael Núñez, en Ibagué tampoco pudo conversar con él, y que lo que quiere es que su pariente pueda continuar con los tratamientos médicos.

“Mi hermano está muy enfermo, tiene una historia clínica de hace tiempo. Son dos carpetas, le han hecho Tacs, tiene cefalitis, gastroenteritis aguda y dermatitis en una pierna; debe hacerse un tratamiento, por eso se devolvió, porque en Colombia es más económico el tratamiento; y para conocer de qué lo acusan".

Finalmente, Claudia agregó: “Pero recibió unas esposas y todos (las autoridades) dijeron que fue gracias a un superoperativo. Es que si yo quiero volarme, yo no vengo, uno no puede ser muy tonto, pero él vino a ver qué tienen en su contra”.