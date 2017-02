Director de Espacio Público rechaza renuncia de abogado ‘favorecido’ en multa por Tránsito

Para Carlos Alberto Hoyos Melo, la denuncia que involucra a los dos funcionarios públicos es irrelevante, y el comparendo, un tema personal.

10 Feb 2017 - 3:01am

El abogado Sergio Andrés Loaiza Barragán, envuelto en el escándalo que vincula al Secretario de Tránsito, Hernán Silva, en un presunto favorecimiento para borrar la falta de un comparendo por conducir en estado de embriaguéz, presentó ayer su carta de renuncia a la Dirección de Espacio Público.

La información fue confirmada por el vocero de la cartera, Carlos Alberto Hoyos, quien defendió al infractor no solo minimizando los hechos, sino también al señalar que una situación así “le puede suceder a cualquier persona”.

“Es un excelente abogado, un excelente trabajador, un abogado especializado. No sé cómo empiezan a tergiversar de una manera tan amarillista una situación que le pudo haber ocurrido a cualquier persona. Eso es inaudito, cómo se pueden ensañar tanto con una persona, no sabe cómo está ese muchacho de destrozado”, precisó el funcionario.

A Loaiza Barragán le fue impuesta una multa el pasado 2 de enero cuando se movilizaba en la calle 18 con carrera Octava en el vehículo Mazda de placas MJK 196, que colisionó contra un taxi, por lo que perdió el control y se volcó sobre la avenida.

La prueba polémica

El reporte del agente de Tránsito indicaba que una vez se practicó la prueba del alcoholemia, registraba el grado Tres.

Sin embargo, en hechos que son hoy materia de investigación, el secretario de Tránsito, Hernán Silva Calderón, mediante la resolución 042 del 23 de enero, exoneró a Loaiza con el argumento de que no se podía determinar con certeza que se le hubieran respetado las garantías en la entrevista y la toma del test.

Sin embargo, lo anterior es controvertido con el video tomado por los agentes de tránsito, donde Loaiza acepta los términos de la entevista, y se efectúa dos veces la prueba de embriaguez, en que se dio un intervalo de espera entre una y otra para dar confiabilidad del resultado.

No obstante, la Secretaría de Tránsito no tomó como prueba el video, ya que el archivo no abrió.

El capitán Rodríguéz, adscrito a la Secretaría, solicitó el pasado 4 de febrero a Silva Calderón la revisión de la decisión, por lo que al jefe de cartera no le quedó más remedio que revocar la resolución que él mismo había firmado y ordenar la suspensión de la licencia de conducción a quien fue su pupilo en la Dirección de Espacio Público.

No aceptará la renuncia

Hoyos informó que no aceptará la renuncia, porque obedece a un tema personal y como profesional es necesario para la Dirección de Espacio Público.

“Ya vi la carta de renuncia, pero no la voy a aceptar, porque es la persona que necesitamos, es un excelente profesional y es un apoyo. El comparendo es un tema personal, yo no manejo bien el tema, pero eso le pasa a cualquier persona”, reiteró.

Según él, ya se le suspendió la licencia y desde ese punto de vista “está pagando su error”.

“Yo acabo de leer la nota que salió en EL NUEVO DÍA y me parece, por Dios, que no viene al caso. Deberían sacar una columna en EL NUEVO DÍA donde salgan todos los comparendos y toda la gente que comete ese tipo de error, él no mató a nadie, por Dios, esas son cosas que a cualquiera le hubieran podido pasar, es un ser humano y nadie está exento de cometer un error de estos”, concluyó.