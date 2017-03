Secretario de Tránsito aprueba labor de Infotic

El coronel Hernán Silva Calderón defendió los procesos registrados en la dependencia desde agosto del año pasado, cuando entró a operar la firma manizaleña, pero afirmó que solo se pagará conforme en los parámetros de cumplimiento del servicio.

En las últimas dos semanas el secretario de Tránsito, coronel Hernán Silva Calderón, ha estado en medio de la controversia producto de la renovación y adición del convenio suscrito con Infotic de Manizales y las denuncias hechas por funcionarios de planta de la dependencia por posible incumplimiento del contratista en la operación de la plataforma tecnológica.

Así mismo, por la exoneración del comparendo por conducir en estado de embriaguez al Sergio Andrés Loaiza, exfuncionario de la Dirección de Espacio Público.

Silva afirma que en ese caso no hubo alguna clase de favorecimiento y niega un vínculo de amistad con el infractor. Con respecto a Infotic, sostiene que se le pagará de acuerdo con las Aceptaciones de Niveles de Servicio (ANS).

EL NUEVO DÍA: En enero la Secretaría de Tránsito y Transporte renovó el contrato con Infotic a pesar de las observaciones hechas a la plataforma. ¿Por qué no se tomó en cuenta estas salvedades?

HERNÁN SILVA: El convenio con Infotic fue suscrito el 22 de agosto de 2016 por 240 millones de pesos. No entró sino en vigencia, creo que en septiembre, porque es lógico que en un proceso tecnológico de migración y de estabilización del servicio que la empresa no cobre, porque sería ilógico.

Todos los procesos tecnológicos tienen problemas, no hay ninguno que no tenga ningún problema, primero porque la empresa que salió no entregó la base, la otra empresa no entregó los archivos digitales y por eso hay un periodo de estabilización, se supone que ese periodo era de octubre a diciembre. En esa época es donde sucede todos los informes que ustedes en EL NUEVO DÍA relacionaron. La doctora Gladys Gutiérrez era la que estaba y es la interesada en el caso.

Lógicamente se le pasan al contratista para que subsane y corrija esos errores y los tiene que corregir; porque si no los corrige el Municipio a través de la supervisión, que en ese caso era de la doctora Gladys, no le iba a certificar absolutamente ningún pago, porque había un incumplimiento.

E.N.D.: ¿Por qué si había un incumplimiento se pagó el contrato y se hace la prórroga y la adición?

H.S.: Quiero hacer una salvedad de que el tiempo del contrato que lleva Infotic no es el total que se le ha pagado. A ellos se les ha pagado con los servicios y con las ANS (Aceptaciones de Niveles de Servicio) si lo cumplen o no lo cumplen. Y como estamos en un proceso de licitación no podemos dejar sin servicio tecnológico a la Secretaría de Tránsito, en teoría son dos meses sin que haya observaciones de los oferentes, esa es la razón y la circunstancia de por qué por una necesidad clara del servicio se tiene que mantener mientras se lleva a cabo la licitación.



E.N.D.: En el contrato mismo se establecía que antes de formalizarse el contrato con Infotic iba a desarrollarse una prueba piloto...

H.S.: Claro, esa prueba se efectuó. Yo no estaba en la Secretaría de Tránsito, (fue) entre agosto y octubre.

E.N.D.: Pero el contrato se firmó en agosto...

H.S.: Sí, pero no se pagó agosto.

E.N.D.: Pero ya estaba formalizado el contrato...

H.S.: Sí, pero en el contrato lo que dice es que se debía hacer una prueba piloto, sin esa prueba no hubiera servicio, pues lógicamente qué se hace, se cancela.

E.N.D.: Pero si se hubiera hecho la prueba piloto, se habrían detectado las falencias en la plataforma...

H.S.: Sí claro, pudiese ser, pero como la Secretaria de Tránsito de turno, lógicamente estuvo dentro del plan piloto, pudo haber certificado que las cosas estaban andando bien.

E.N.D.: Mencionó usted que la interesada era Gladys Gutiérrez, ¿por qué ella?

H.S.: Porque cuando ocurre el plan piloto, ella es la que está a cargo de la cartera, ella es la que hace las salvedades y observaciones y yo recibo y lo que tengo que hacer es que esas observaciones estén totalmente subsanadas.

E.N.D.: Cuando asume la cartera, ¿qué encuentra?

H.S.: Recibí Infotic con una serie de observaciones, pero en este momento los invito a que vayan a la Secretaría de Tránsito y miren si subsanaron o no subsanaron estas situaciones, que de una forma u otra son naturales en cualquier estabilización de una plataforma tecnológica.

E.N.D.: ¿Hasta cuándo va Infotic en la Secretaría?

H.S.: Hasta cuando se adjudique la licitación, que puede ser en 45 días hábiles.

E.N.D.: ¿Infotic puede participar?

H.S.: Claro que puede participar, porque no está inhabilitado y puede ganar.

E.N.D.: ¿Eso no le da una ventaja?

H.S.: No, no le da una ventaja, debido a que todos parten de cero, pues esas son especificaciones técnicas que cualquiera puede cumplir.

E.N.D.: ¿Cuál va a ser el valor de esa licitación?

H.S.: Creemos que va a ser de un valor de 700 millones de pesos hasta terminar el año, acuérdense de que es una plataforma que oscila en un costo entre 90 y 100 millones de pesos, en la que creemos que van a presentar propuestas todas las empresas de telecomunicaciones.

E.N.D.: ¿Por qué se entra a licitar? ¿Infotic cumplió con las expectativas de la Secretaría de Tránsito?

H.S.: Para que haya mayor transparencia. Esto no quiere decir que no ha existido transparencia, porque los convenios están enmarcados en la Ley de Contratación Estatal. Nosotros entramos a licitar para evitar cualquier situación o ataque mediático de mala fe que nos puedan estar realizando. Entramos a licitar con unas especificaciones técnicas claras que son universales y entre esas vamos a pedir que los comparendos desde el policía que lo está impartiendo aparezcan automáticamente en la Secretaría de Tránsito y no lo hagan como lo hace ahora, que lo entregan 12 horas después.

Y no es que Infotic no haya cumplido, lo que sucede es que nosotros queremos lo mejor y queremos seguir mejorando y hacer las cosas de la mejor forma. No tengo nada que decir acerca de Infotic y de la Secretaría de Tránsito. Lo que tengo que decir es que el día en que se termine el contrato, poder certificar que ellos cumplieron a cabalidad y así poder proceder a liquidar el contrato, si es que no quedan ellos, porque creo que van a participar.

E.N.D.: Mencionó usted el tema de los comparendos y con respecto a eso, ¿cómo resulta usted envuelto en medio de la controversia con el funcionario de la Alcaldía?

H.S.: Es una situación absurda. Se surtió un proceso conforme a la Ley 769 de 2002, en el que aparentemente hubo una infracción de tránsito en que estaba involucrado un funcionario público que de una u otra forma trabajó conmigo, y como él han trabajado miles de funcionarios públicos en todas las partes del país.

Se surtió el proceso conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, en el que hubo unas audiencias y donde realmente hubo unos descargos, un respeto al debido proceso, y los abogados sustanciadores en su primera resolución indicaron que no había mérito para sanción por una cosa que desconoce la opinión pública. El video que parece en todos los lados no es el mismo que aparece en la Secretaría de Tránsito, la Policía de Tránsito o el policía de Tránsito no introdujo el video real.

E.N.D.: Usted produce una resolución en que se exonera al supuesto infractor de un comparendo, ¿por qué?

H.S.: Se revoca porque hubo una prueba sobreviniente y hubo una manifestación expresa de la persona para someterse a cualquier revisión de esta situación, porque quiero dar claridad de que el video que aparece publicado no es el mismo video que apareció dentro del proceso que se llevaba en la Secretaría de Tránsito con el infractor.

El video nunca abre, nunca abrió, por eso los abogados sustanciadores con el fin de llevar un debido proceso es que proyectan la resolución, la primera; ya la segunda es un acto sobreviniente, en el cual hay una manifestación expresa de la persona y me da las facultades para revocar.

E.N.D.: Usted dice que no conocía al señor infractor...

H.S.: Yo no conocía al exfuncionario público, lo vine a conocer acá en Ibagué por relación laboral. Yo nunca en mi vida había tenido un acercamiento a él. En la relación laboral se da ese conocimiento, únicamente fue relación laboral y netamente de servicio público. No hubo absolutamente algo más, como hicieron creer ver.

E.N.D.: ¿De dónde surge el video que ha circulado en las redes sociales?

H.S.: Ese video debe de provenir del policía que hizo el procedimiento, porque ese es el que debió haber aportado al proceso y no posteriormente, ahí es donde está la situación.

E.N.D.: Y, ¿por qué cree que sucedió eso?

H.S.: Por un mal procedimiento policial, únicamente. Los comparendos por embriaguez no se caen porque haya o no favorecimiento como lo quisieron hacer ver, en Colombia existe el debido proceso y si el policía hace mal el procedimiento, lógicamente hay unas garantías procesales y constitucionales que se tienen que resguardar.

En este caso en la revocatoria se produce porque hubo una expresa manifestación del supuesto infractor, porque ese video que apareció en EL NUEVO DÍA, que hoy en día hace parte del proceso, no es el que corresponde con el que está en la Secretaría de Tránsito.

E.N.D.: ¿Qué diferencias hay entre los dos videos?

H.S.: En el otro video no hay absolutamente nada. En el video que está en la Secretaría de Tránsito no figura absolutamente nada, ese es el que no se pudo abrir y al ser una prueba mayor qué iban a definir los abogados.

E.N.D.: Es decir, el Policía supuestamente lleva y aporta a la Secretaría de Tránsito un video que no se puede abrir...

H.S.: Exactamente

E.N.D.: Y entonces el que publicó el Periódico, ¿de dónde pudo provenir?

H.S.: De quien lo tiene y el que hizo el video porque no hay de otra, ese es un video que no aparece en la Secretaría de Tránsito.

E.N.D.: Entonces cree que lo indujeron a un error...

H.S.: Eso es una inducción al error, claramente, el video que aparece como prueba en la Secretaría de Tránsito no abre, es un video que no existe, eso es claridad, está en cadena de custodia y le pueden hacer los peritazgos para que comprueben esta situación.

E.N.D.: ¿Cuál sería la intención de llevarlo a ese error?

H.S.: No sé qué hay de trasfondo.

E.N.D.: ¿Tal vez, alguna incomodidad hacia usted desde los policías de Tránsito?

H.S.: Yo no creo que la Policía de Tránsito tenga alguna incomodidad conmigo, creo que este puede ser el producto de una costumbre de no asegurar bien el material probatorio ante una autoridad administrativa que le otorga la ley las acciones sancionatorias; porque yo estoy recién llegado, sería ilógica esta situación.

E.N.D.: Y al interior del Gabinete...

H.S.: Puede que exista un morbo y puede que exista una mala fe, no creo que en contra de Hernán Silva, sino de este gobierno del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, donde han sucedido cosas inexplicables y de mala fe.

E.N.D.: ¿Qué sigue en este caso del comparendo?

H.S.: Lo que sigue es que a raíz de esta prueba sobreviniente y la solicitud expresa del infractor, se ve acreedor a la sanción, es decir, no hubo alguna clase de favorecimiento, con esto le digo todo: la licencia jamás fue entregada al infractor, el vehículo inmovilizado jamás fue entregado.

El comparendo que se decía no estaba el Simit y en el Runt ya aparece. Lo que acontece es que hay unos errores que no son de nosotros, sino del sistema en el territorio nacional, por eso no se veía. El Runt tuvo un problema por 15 días y también aquí la plataforma, creo que eso es un show mediático en una persona que no llevaba ni un mes en la Secretaría de Tránsito y tal vez por una incomodidad que se generó, pues fue mucho peor, lo claro de este hecho es que no hubo ninguna irregularidad.

E.N.D.: ¿El infractor ha demandado la resolución de la revocatoria o ese tema ya murió?

H.S.: No, ese tema ya murió, quedó como cosa juzgada. No tengo ningún contacto con él, pero como cualquier persona puede utilizar todos los mecanismos legales que la Constitución y la ley les da; si él ve que es injusta la sanción, para eso están los demás organismos superiores.

E.N.D.: ¿Cuál sanción fue aplicada al infractor?

H.S.: Es una resolución automática, está sancionado por 10 años y una multa alrededor de los 15 millones de pesos.

La cercanía con Jaramillo

Hernán Silva sirvió durante el periodo de mandato de Guillermo Alfonso Jaramillo en la Gobernación, como jefe de Inteligencia en la Policía.

Combatió el narcotráfico y el paramilitarismo en el Departamento. Lideró la desmovilización del bloque Tolima con alias ‘Daniel’. Así mismo, colaboró con las investigaciones seguidas contra Eduardo Restrepo Victoria (alias ‘El Socio’) por las denuncias que en su momento hizo Jaramillo.

Así mismo, sirvió como principal testigo en las investigaciones contra el expresidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo, que lo llevaron a ser condenado como autor de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

De igual manera, dirigió el 123 en el Distrito en la Alcaldía de Gustavo Petro y allí trabajó con Jaramillo en la Secretaría de Salud.