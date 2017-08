Piden a la Procuraduría investigar a Directora Administrativa y al Secretario de Tránsito

Hernán Silva, en audio grabado el 22 de marzo afirma que se podría meter en un problema si la Contraloría municipal verificaba que el personal que adelantaba los trámites en la dependencia no tenía contrato.

13 Ago 2017 - 3:01am

Ante la Procuraduría Provincial fue radicado el pasado miércoles un derecho de petición en el que se solicita investigar las conductas en las que aparentemente incurrieron el secretario de Tránsito, Hernán Silva y la Directora Administrativa de esta entidad, Carolina Mosos al permitir que se prestaran labores al interior de la entidad sin mediar contrato de trabajo y remuneración.

La queja fue interpuesta por Katerine Obando Otavo, César Saavedra y Nicolás Vega quienes prestaron servicios entre enero y marzo de este año en la realización de trámites a través de Infotic.

Según el documento, el 21 de marzo ante el inicio de las labores de auditoría por parte de la Contraloría municipal, Mosos habría llamado al personal solicitando la entrega de los chalecos y llaves digitales y pidiéndoles que desalojaran la dependencia ante la presencia de funcionarios del órgano de control fiscal.

Así mismo, señalan que el argumento entregado por Mosos a la Contraloría con respecto a que el personal se encontraba en inducción, no es veraz ya que ellos y otros de sus colegas laboraron por varios meses sin contrato, ejecutando labores, liquidando y aprobando trámites que pueden ser corroborados al verificar el Runt y con el operador de la plataforma (Infotic e Innovatrans).

“Vemos que la entidad responde con mentiras tratando de engañar al ente de control, pues era de conocimiento por parte de la Directora administrativa Carolina Mosos la condición de todos nosotros”, dice la misiva.

Según los quejosos, se realizaron más de 860 trámites y en los que se cancelaron cerca de 300 millones de pesos y ante una eventual reclamación o argumento de ilegalidad en la actuación, se podría generar detrimento ya que la persona que aprobó y liquidó no tenía contrato suscrito con la Secretaría de Tránsito.

Las pruebas

Obando, Saavedra y Vega allegan como pruebas tres audios en uno de los cuales el Secretario de Tránsito reconoce la labor que venían prestando y se compromete a firmarle contratos el primero de abril.

“A ustedes no es que los vayan a echar como unos perros, lo que pasa es que iniciaron una auditoría de la Contraloría y en esa auditoría van a pasar puesto por puesto y van a pedir los contratos y ustedes no lo tienen y al no tenerlo me van a meter a mí en un problema, en un hallazgo y ese hallazgo a mí o al Municipio nos puede representar una responsabilidad fiscal y también me puede generar otras cosas. Yo no me puedo exponer a que ustedes sin que tengan el contrato firmado estén acá, es eso”, indicó Silva en reunión del 22 de marzo de este año.

El funcionario manifiesta que serán siete los que se contratarán pero existe un problema presupuestal que la anterior secretaria (e) Gladys Gutiérrez no previó.

“Ustedes son los siete con los que me comprometí y ustedes van salir contratados, pero tenemos un problema presupuestal y es que a mí me ha tocado conseguir recursos de donde no habían, infortunadamente no estuve el año pasado y la famosa secretaria que estuvo no planeó, no hace sino hacer daños”.

Al ser cuestionado sobre qué sucedería con el pago de los salarios dejados de percibir, Silva señala que son hechos cumplidos y agrega que una vez firmen contratos se les reconocerá en compensatorios sin descuento en los honorarios.

“(...) Lo que podemos hacer, como ellos han trabajado, Carolina, es que apenas firmen contratos darles compensatorios y que sigan cobrando.

“Claro que no pueden salir los siete al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo con eso?”, pregunta.

Solicitudes

Katerine Obando Otavo, César Saavedra y Nicolás Vega solicitan a la Procuraduría que se establezca la relación laboral suscrita entre el 1 de enero y el 22 de marzo y les sean reconocidos los salarios adeudados por las labores prestadas.

De igual manera que de negarse la relación laboral sean anulados todos los trámites realizados en el mismo periodo de tiempo por carecer de legalidad, validez jurídica y administrativa.

De la misma manera se suscriba el contrato de prestación de servicios con los que se había comprometido el funcionario y se declare que la desvinculación de los mismo fue sin justa causa.

Incumplimiento

En la reunión del 22 de marzo Silva afirma que espera que el nuevo contrato sea de mínimo seis meses para, de manera posterior, hacer una adición de tres meses. “Tres meses es como si fueran nueve”, resalta.

Así mismo dice: “yo voy a decir una cosa Paola, yo soy un hombre de palabra, en la vida hay personas mentirosas, personas falsas, pero el carácter mío es uno solo y yo no voy a ser tan poquito de que ustedes estén trabajando aquí uno, dos meses y yo sacarlos sin nada, eso lo hizo la secretaria anterior, yo no”, concluye Silva.

El 28 de abril en la tercera reunión a la que asisten Katerine Obando y Nicolás Vega, el Secretario de Tránsito en tono airado afirma que ni él ni la Alcaldía tienen la obligación de contratarlos.

“Ellos están confundidos piensan que nosotros tenemos obligación, que demanden, yo contesto”. Al dirigirse a Nicolás Vega, señala: “aquí hay una cosa doctora Carolina, este joven trabaja con Infotic y grabelo bien (dice al referirse a Nicolás Vega) porque también lo estoy grabando, yo no soy ningún tonto hermano, olvídese, dígame donde está el visto bueno del Alcalde donde viene usted a exigir que viene a trabajar aquí a la Secretaría de Tránsito”, señala Silva.

Con relación a Obando le señala de ser una irrespetuosa al enviarle mensajes al whatsapp. La afectada le responde: “dígame que es irrespeto para usted qué le he mandado, a usted lo único que le dije es que por decencia debía contestar y no he sido en ningún momento irrespetuosa con usted”.

Ante el reclamo, Silva respondió “si no le quiero contestar no le contesto”, puntualizó.