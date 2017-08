Pulla al Minvivienda por el plan maestro

El Municipio está en mora de tener una política en agua potable de largo plazo.

22 Ago 2017 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a arremeter en contra del Ministerio de Vivienda por su tardía respuesta en la aprobación al Plan Maestro de Acueducto de la Ciudad.

“El 2 de septiembre del año pasado presentamos el plan maestro de acueducto y alcantarillado de Ibagué y vamos a completar un año y no nos han dado el visto bueno”, dijo el Alcalde.

En 2014, la anterior administración presentó el plan maestro con 16 proyectos por separado. Entre estos figuraba la construcción de los tanques de La Fiscalía. Ambalá, la Zona de Expansión, Boquerón, PTAT - Boquerón, líneas de conducción, entre otras obras.

El gobierno de Jaramillo formuló la petición para que los proyectos hicieran parte del Plan Maestro de Acueducto y se aprobara en su conjunto; con ello las próximas administraciones podrán contar con los diseños, los permisos ambientales y servidumbres y no arrancar de cero.

La inversión podría ser superior a los 180 mil millones de pesos.

“No entendemos por qué se ha demorado tantísimo tiempo (el Minvivienda) cuando tenemos todo al día, nos han pedido cantidades de papeles y todos los hemos entregado y no sé qué nos van a pedir ahora, seguramente que vayamos a Marte y volvamos porque no nos queda más, pero me parece muy extraño que se tomen tanto tiempo”, arremetió Jaramillo.

La cartera nacional debía emitir el concepto en julio próximo, para que de forma posterior sea puesto en consideración de un comité para su aprobación. Todavía se está a la espera de una respuesta del Gobierno nacional.