“Quien está dilatando la liquidación de los convenios es el Imdri”, Andrés Hurtado

14 Mar 2018 - 9:42am

EL NUEVO DÍA: La gerente del Imdri, Diana Cepeda, afirmó que por responsabilidad de la Gobernación no se ha avanzado en la liquidación del convenio para la construcción del Coliseo Mayor al no realizar las observaciones al acta de liquidación. Ya se dio respuesta...

ANDRÉS FABIÁN HURTADO: Lo que pasa es que Diana no asistió el 28 de febrero a la reunión con Coldeportes, que como consta se hicieron observaciones al acta piloto de liquidación bilateral del convenio 615 de 2014. Ella como no asiste, pues no puede estar informada.

El 2 de marzo nosotros enviamos a Coldeportes las observaciones que se evidenciaron el 28 de febrero y están siendo revisadas. Y, ojo, en la prensa se dice que hay dilación por parte de la Gobernación, pero la que no ha asistido es ella, la que está desinformada es la Gerente del Imdri.

E.N.D.: Cepeda advierte que una vez consultó a Coldeportes, se le informó que no había avances porque no se allegaron las correcciones por parte del Departamento...

A.F.H.: La última reunión fue el 28 de febrero, ella debió haber consultado antes de esta fecha. Lo otro, es que nosotros tenemos la trazabilidad en las comunicaciones, porque ella dice que hay una posible omisión por parte de la Gobernación y sí me preocupa que haga esos lanzamientos cuando en 49 comunicados les hemos solicitado todo el tema de la liquidación de los convenios. La Gobernación tiene tres mil 700 millones, más los rendimientos financieros, que es mi deber como secretario y ordenador del gasto velar por los intereses de la Gobernación del Tolima. Eso no se puede dejar en si se hace o no se hace. Además, ha manifestado en el oficio, que nosotros no hemos asistido a las mesas: hemos asistido a las mesas de moralización y a cada comité, por el contrario a la que no hemos visto es a ella.

Aquí veo que hay unos lanzamientos sin fundamentos, sin argumentos, en los que sin soporte, ha manifestado que la Gobernación ni ha asistido y ha dilatado el proceso, y más cuando las evidencias demuestran otra cosa.

E.N.D.: Un observador de la calle podría decir que lo que hace la Gobernación y la Alcaldía es tirarse la pelota, pero ¿qué va a pasar con la terminación de los escenarios?. La Gerente advierte sobre el plazo que hay para liquidar los convenios.

A.F.H.: En cuanto a la liquidación, ella hace una advertencia jurídica donde dice que los convenios y contratos tienen unos plazos para liquidarse, eso es normal que ella nos enseñe la normatividad que hay, pero los convenios no han vencido para liquidarse, se vencen en junio.

Pienso que la que debe estar corriendo es ella y no nosotros detrás de ella como hemos demostrado con los oficios; si ella está tan interesada en liquidar los convenios por qué no asiste a la reunión.

E.N.D.: ¿Qué se tiene que hacer para la liquidación de los convenios?

A.F.H.: Yo pienso que la asistencia de ella es clave en esos comités, si ella no asiste y no está informada de cómo van las liquidaciones, cómo va actuar. Pienso que la Alcaldía, que fue la que finalmente suscribió los contratos de obra, debería ser la que debe estar marcando de primera esa liquidación, pero, al contrario, hemos sido Coldeportes y la Gobernación los que hemos estado detrás de la Alcaldía y no al revés. Si está al frente de esto, podemos concurrir mucho más fácil a liquidar. Lo que veo es que lo que sucede es al revés. Quien está dilatando un poco la liquidación de los convenios es el Imdri para no adelantar la devolución de los recursos que le corresponden a cada entidad.



E.N.D.: ¿Cuál es el trasfondo en el manejo que se le está dando a esta situación?

A.F.H.: Lo que se ha dicho por parte del Imdri y del señor Alcalde es que ‘si quieren les devuelvo los recursos’. Esto no se trata de orientarlos o de ‘quereres’, la norma dice como cualquier contrato de obra: ‘usted no ejecutó la obra, pues tiene que retornar los recursos al patrimonio público de la Gobernación, y han tratado de dilatar eso. En la liquidación debe quedar claro que deben retornar los recursos y así quedó ya con Coldeportes. Ahora, hay que esperar a que el Imdri quiera ir o se entere y empiecen a ponerle trabas a esa liquidación. La preocupación está por nuestra parte, si el Imdri sigue dilatando, va a llegar a lo que dicen ellos: se van a vencer los convenios y eso va a tener que ir a un tribunal de arbitramento para mirar los recursos de quiénes son, si se devuelven y eso se va a dilatar. Creo que la preocupación es más de Coldeportes y la Gobernación que desde la misma Alcaldía.

E.N.D.: Si no se liquidan los convenios, las obras para la terminación de los escenarios tardarán más...

A.F.H.: Seguramente y no sé si el Alcalde quiera llegar a eso, a decir que no ha podido iniciar porque no ha podido liquidar y porque la Gobernación ha dilatado, que hemos omitido la liquidación de estos convenios y que se van a vencer. Esa advertencia la hicimos nosotros la semana anterior: ‘Alcalde, el afán es suyo, liquide y si liquida podrá iniciar la construcción’.

E.N.D.: La Gerente en su oficio reprochó el no aporte de la Gobernación al peritaje con la Sociedad de Ingenieros...

A.F.H.: Hubo una reunión a la que asistí y en la que estuvo el Alcalde y la Gerente en 2016. Allí manifiestan que van a hacer un peritaje para saber qué quedó haciendo falta en los escenarios deportivos. Nos dicen ¿cuánto va a poner la Gobernación?. Les dije no señor, no vamos a poner ni un solo peso porque los ejecutores del proyecto fue la Alcaldía y el Imdri. Hecho el peritaje procedimos a la liquidación de los convenios. En lo único que no concurrimos fue en aportar recursos al peritaje porque para nosotros era un detrimento desde el punto de vista jurídico, pues la Contraloría General determinó cuál era el detrimento causado al fisco y ya habían algunos argumentos.

E.N.D.: La Gobernación tiene algún interés de hacer quedar mal a la Alcaldía A.F.H.: Para nada, nosotros tenemos un único interés, queremos que una vez el Alcalde le enseñe a la ciudadanía el resultado de ajuste a los diseños, se va a hacer una propuesta junto con el Gobernador, para que con esos mismos recursos podamos construir uno o dos escenario en Ibagué. El objetivo de nuestro gobernador es coadyuvar a la culminación de este proyecto.