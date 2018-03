En el limbo “la Universidad Popular” del alcalde Jaramillo

16 Mar 2018 - 3:01am

La secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, dijo que espera en dos semanas tener el bosquejo para de forma posterior obtener el aval del Alcalde y presentar el proyecto al Concejo.

La implementación a penas si se tiene prevista para el último año de gobierno.

“Estamos verificando si alcanzamos con los tiempos que tenemos para presentar (el proyecto) al Concejo, y de acuerdo a la forma como se está elaborando el proyecto presentarlo ahora, y que podamos iniciar con una convocatoria en segundo semestre y poder arrancar oficialmente en enero de 2019”, dijo Aguilar.

La funcionaria reiteró que una de las dificultades del programa de la Universidad Humana es que depende de los dineros del superávit:: “el día que no haya superávit, pues no habrá Universidad Humana”.

Pero la Administración aún trabaja en la elaboración de la estructura financiera que permita tener recursos fijos para garantizar el programa de acceso a la educación superior.

“La idea de nosotros es poder terminar y graduar a los estudiantes que venían de las anteriores convocatorias para que el nuevo proyecto de acuerdo tenga una aplicabilidad con nuevos estudiantes y nosotros podamos cerrar el ciclo de la Universidad Humana e iniciar otro ciclo”, dijo Aguilar.

¿Cómo va la ‘Universidad Humana’?

Los estudiantes que aún pertenecen al programa deben esperar hasta el semestre B para retomar labores académicas, pues la Secretaría de Educación solo hasta este mes conoció los dineros destinados del superávit para suscribir los convenios. La suma asciende a los mil 700 millones de pesos.

Así mismo, por ley de garantías no se permite adelantar este tipo de contratación.

“Nosotros venimos recibiendo las propuestas de las universidades que han venido prestando el servicio para poder vincular a los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos al programa. Estas propuestas se recibieron, una vez conocimos los recursos del superávit que fueron asignados para el programa en la vigencia 2018 y esperamos que los estudiantes, una vez nosotros concretemos el proceso contractual con las universidades, puedan ingresar a su semestre correspondiente y terminar sus estudios”, dijo Aguilar.

Por otra parte, la Secretaria de Educación volvió a referir el no tener las cifras de los estudiantes que aún permanecen y los que han desertado en estos dos últimos años.

Sin embargo, señala que se llegó a tener 419 alumnos y que han ido disminuyendo.

“La cifra en este momento no la tengo exacta, pero llegamos a tener 419 estudiantes y que año tras año han venido disminuyendo. Personalmente me he encontrado con personal que ha desertado porque ha encontrado trabajo y eso no les permite continuar con el proceso de Universidad Humana”, puntualizó.