Fiscalía acusó a Luis H. y a excontratista por obras de la 42

17 Mar 2018 - 3:01am

Ante el juzgado Primero penal de conocimiento se llevó a cabo ayer la audiencia de acusación en contra del exalcalde Luis H. Rodríguez.

La fiscal Segunda especializada lo acusó por los delitos de interés indebido, contrato sin cumplimiento de requisitos, prevaricato y peculado a favor de terceros.

Lo anterior, por la adjudicación del contrato 074 de 2015 para la remodelación y construcción de la Unidad Deportiva de la calle 42.

La diligencia se realizó sin la asistencia del exmandatario por quebrantos de salud, aunque otorgó poder a su abogado para que lo representara.

La Fiscalía mantuvo incólume los hechos que verifican el direccionamiento del contrato de obra para los XX Juegos Nacionales.

Entre los sucesos narrados por la Fiscalía, se reiteró la presencia de Jorge Alexánder Pérez, alias ‘El Chatarrero’ en Ibagué entre los meses de octubre a diciembre, tiempo anterior a la publicación y adjudicación del proceso.

Así mismo, la exigencia de Orlando Arciniegas a Jorge Pérez y al Grupo Ortiz como pago de ‘coimas’ del 10% del contrato y de los cuales, este argumentó que el 6% era para Luis H. Rodríguez y el 4% restante para repartir entre el exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre; el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel; Leonardo Valero y otros funcionarios.

Así mismo, cómo del anticipo del contrato, se emplearon dos mil 462 millones para efectuar pagos no contemplados en el plan de manejo aprobado por la interventoría. Estos incluyeron la compra de la concretera Boylam a Óscar Berbeo, pagos a Triventi Ingeniería y Grupo Ortiz y de las estampillas del contrato.

“Luis Hernando Rodríguez Ramírez, sabía lo que estaba sucediendo y tuvo voluntad para que los hechos sucedieran, ya que tuvo conocimiento de las alertas tempranas a través de Coldeportes, la Oficina de Transparencia, los medios de comunicación e incluso personas que directamente se le acercaron para informarle lo que estaba sucediendo”, resaltó el ente acusador.

Por otra parte, la fiscal Segunda especializada, aunque reiteró que la ejecución del contrato no hace parte del proceso, reafirmó que Luis H., conocía de antemano el manejo y quién se beneficiaría de los escombros y excavaciones de la Unidad Deportiva.

“Conocía las falencias de los diseños, los cuestionamientos públicos a Orlando Arciniegas por la contratación en la Edat en la Gobernación, el cuestionamiento al contratista a Jorge Alexánder Pérez, alias ‘El Chatarrero’, de la compra de la concretera a Óscar Berbeo con quien Luis H. tiene parentesco de afinidad, las suspensiones de la licitación 028 de las obras de la 42 por oficios del Zar Anticorrupción y en estancia subsiguientes en la etapa de ejecución, que si bien es cierto no es materia de esta investigación, sí se detecta el conocimiento de interés particular, no general, que había en la contratación con la que se procede, dado el manejo que le dieron al tema de las excavaciones, el manejo de los escombros y el desvío de dineros para beneficios de terceros, causando un detrimento patrimonial al municipio cuya protección estaba en sus manos”, concluyó.

EXCONTRATISTA ACUSADO

Por otra parte, ante el juzgado Sexto penal del circuito, la fiscal Segunda especializada llevó ayer la acusación en contra del exasesor del Imdri, Leonardo Valero, por los delitos de interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho impropio.



Lo anterior por su posible participación en el amaño y direccionamiento del contrato de obra de la calle 42.



La Fiscalía reiteró que en enero de 2015, Valero junto con el sentenciado Orlando Arciniegas, se reunieron con Jorge Alexánder Pérez, para acordar cómo se daría respuesta a las observaciones de los interesados al proceso de 074 que tenía como fin la contratación de las obras.



Además, hizo parte del comité evaluador que avaló la propuesta de Pérez Torres.



La audiencia preparatoria para el inicio del juicio oral quedó programada para el 4 de mayo a las 3 p.m.