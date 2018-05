Jaramillo pretende manejar directamente dineros del MIAS

23 Mayo 2018 - 3:01am

Polémica entre algunos concejales y los sindicatos de la USI suscitó la modificación al parágrafo primero del acuerdo 09 de 2016, que adoptó el Modelo de Atención de salud (Mias) y que prevé que los recursos destinados al programa sean manejados y contratados directamente por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Es bastante curioso que a pesar que la estructura de la Administración municipal funciona en virtud de la delegación de las funciones públicas, ya que para eso existen los secretarios de despacho y para eso debe existir el Secretario de salud municipal como máxima autoridad en materia de salud pública, pues con el acuerdo se busque modificar que las acciones integrales que se vayan a ejecutar bajo el modelo Mias, tenga que no ser por la Secretaría de Salud, sino por directrices del despacho del Alcalde; esto es algo particular que nunca había visto en los casi ocho años como concejal”, cuestionó Camilo Delgado.

El concejal Jorge Bolívar, quien ya manifestó que votará negativo el proyecto, indicó que lo que pretendería el Alcalde es “destinar estos dineros a una contratación privada y a dedo”.

“La pregunta es ¿qué ha hecho el Alcalde con ese 4% de los recursos de libre inversión que le han entrado a la USI?, porque absolutamente en nada ha mejorado el servicio de salud con estos dineros y ahora pretende, el Alcalde, que ese 4% que no solamente tiene una destinación específica para la ESE, sino que a su conveniencia los quiera invertir en lo que él quiera, incluso, en otros temas que no tengan que ver con las E.S.E. del Municipio, sino también en invertir en población no vulnerable, es decir, para contratar con privados y gastarse esos dineros como él a bien tenga”, enfatizó Bolívar.

Las centrales sindicales Sunet, Sintrasalud, Sindess y Asousi radicaron ayer en la Presidencia del Concejo, una misiva en la que exponen su rechazo a la modificación del proyecto, pues estos recursos, que fueron aprobados mediante acuerdo, son los que lograrían mantener el equilibrio financiero de la USI, tras su unificación con el hospital San Francisco.

“Consideramos muy prematuro hacer una modificación al acuerdo del Mias por cuanto hasta el mes de agosto de 2017 se unificaron los balances del hospital San Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué y es de resaltar que en los estudios realizados de liquidación y de fusión se tuvo en cuenta los recursos del Mias y del PIC para lograr el equilibrio financiero de la USI”, precisan los sindicatos.

Asimismo, cuestionaron la suscripción de los convenios con la USI en cuanto a salud pública, que prevé que se ejecuten actividades de un año en tres meses, como ocurrió con el suscrito en septiembre del año pasado.

El no cumplimiento de las actividades conlleva a la USI a tener que reintegrar dichos dineros al municipio.

“Solicitamos a los concejales dar ponencia negativa al proyecto de modificación presentado por el señor Alcalde como quiera que a los recursos a que se refiere dicha modificación no se les debe cambiar su destinación específica, ya que sería atentar o debilitar más a la USI”, alegan los sindicalistas.

Secretario da respuesta

El secretario de Salud, Gélver Dimas Gómez, indicó que de lo que se trata el proyecto es hacer unas alianzas con las EPS para prestar asistencia en el primer, segundo y tercer nivel de complejidad.

“Si nosotros no nos unimos y hacemos alianzas con los privados dentro de dos años nos van a echar la culpa de que se acabó el hospital”, recalcó.

Y agregó que “la idea es lograr unas alianzas y prestar el mejor servicio a la comunidad. De hecho hoy está ocurriendo, cuántas veces no sale un paciente de un hospital público a un privado porque no se presta el servicio en hospital público, hoy dentro del flujo está y lo que pasa es que no hay un compromiso establecido y mañana las EPS van a contratar con alianzas ese servicio: qué me está ofreciendo usted en atención primaria en salud y qué me está ofreciendo en la atención complementaria en salud”.