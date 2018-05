Chequera de dinero del Mias en manos del Alcalde

30 Mayo 2018 - 3:01am

En una reñida votación fue aprobado ayer, en el cierre de las sesiones extraordinarias del Concejo, la modificación del parágrafo del acuerdo que traslada los dineros de la implementación del Mias a las secretarías del Municipio. Con 10 votos positivos y nueve negativos, los recursos del 4% de libre destinación pasarán a ser manejados y contratados no por la USI, sino por el Ejecutivo.

Los concejales Jorge Bolívar, Carlos Andrés Castro, Carlos Portela, Camilo Delgado, Harold Lopera, William Rosas, Hasbledy Morales, Humberto Quintero y Oswaldo Rubio dieron su voto negativo al proyecto, argumentando que debilitaría las finanzas de la USI.

“La USI no puede perder su autonomía en la coordinación y tampoco se puede perder el norte de que la prioridad para nosotros es la prestación de los servicios de salud y menos complementarios del Mias”, dijo el concejal Lopera.

Morales argumentó que la decisión debilitaría el sistema económico de la E.S.E, además de que la única secretaría que dentro de sus funciones misionales tiene temas relacionados con Salud es la Secretaría de Salud.

“Considero contrario a derecho otorgar a todas las secretarías del municipio recursos para cumplir funciones relacionadas con la salud integral, y el proyecto no específica qué porcentaje va a tener la E.S.E de Ibagué y cada una de las secretarías, evidenciándose una falta de planeación”, precisó la concejal.

La contradictoria respuesta de la USI

Por su parte la gerente de la USI, Elsa Graciela Martínez, reconoció que el traslado de los recursos afectaría las finanzas de la E.S.E. de no buscar fuentes para su fortalecimiento.

“Si a la USI no se le dan recursos por otra vía, diferente al Mias, sí tendría un impacto en las finanzas, pero como la facultad del Alcalde es la de utilizar otros recursos, puede utilizar los del Mias u otros para fortalecer la entidad. Como estamos hablando del Mias, considero que no tendría impacto en las finanzas de la USI, porque estoy completamente segura que el Alcalde buscaría la forma de financiar a través de un crédito de Findeter o a través de otros recursos la entidad que está fusionada, porque él también tiene su compromiso como Alcalde y presidente de la junta directiva”, dijo Martínez.

La gerente afirmó que los recursos tanto del PIC como del Mias podrán ser contratados con una entidad pública, privada o mixta.

“La idea no es que tenga que ser con la USI, puede ser con cualquier institución prestadora del servicio de salud”.

En qué se gastarán

los recursos

El concejal Carlos Andrés Castro, quien sorprendió con su voto negativo siendo de la coalición ‘gobiernista’ , afirmó que este traslado de recursos se invertirán en una pluralidad de actividades que no se conocen y que no tienen una proyección en las diferentes secretarías.

“No es coherente que si hay una USI que pasa por todas las necesidades económicas, como los expusieron los secretarios, los dineros se vayan a otras secretarías”, agregó.

El concejal Carlos Andrés Portela, fue más allá y agregó que lo único que se hizo fue “feriar los recursos”.

“A mí me duele escuchar a la Gerente de la USI manifestar que ‘sí, que utilicen los recursos las otras secretarías y que no hay problema. La verdad me quedo bastante atónito con la defensa que hace la gerente de la USI a este proyecto y del señor Secretario, ese argumento que me dan de que la abuelita se cae y que no tiene para pagar y que por eso la integralidad de la salud, la verdad lo deja a uno bastante triste esos argumentos.

“En los próximos días veremos a la Secretaria de Infraestructura pavimentando una calle con recursos del Mias, según la respuesta del señor Secretario. Veremos a la Secretaría de Cultura, que le quedó grande el Festival Folclórico, invirtiendo con recursos del Mias, la verdad es que ese cuentico de la integralidad, cuando hay entidades descentralizadas del orden municipal que se deben dedicar a ese tema tan específico, hoy quedó en una feria de recursos”, sentenció Portela.

“Queremos es que las secretarías entren a reforzar el Mias”

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo decidió clausurar ayer las sesiones extras del Concejo y aprovechar la oportunidad para defender el proyecto. Manifestó que su intención no es quebrar la USI, pues sería su “más grande derrota”.



De acuerdo con Jaramillo, lo que se prevé es la transversalidad y que las secretarías entren a reforzar el Mias. Reconoció, a su vez, que los recursos aprobados desde 2016 para la implementación del modelo se han quedado sin ejecutar.



“Tenemos una USI muy emproblemada que está en un proceso de fusión que no se ha completado, un proceso de reestructuración y si le ponemos muchas cargas no va a cumplir, está muy débil y no va a cumplir con su cometido que es terminar la fusión, limpiar todas esas deudas, dejar al hospital libre y capacitar al personal; necesitamos la colaboración de las secretarías”, dijo Jaramillo.



También argumentó que la USI no tiene, en este momento, la capacidad administrativa para manejar los recursos, pero una vez la logre se canalizarán todos los dineros a través de ésta.



“Muy seguramente el año entrante los asuma directamente la USI cuando no tenga todo lo que está trabajando con la fusión, la reestructuración. Con el PIC y el Mias, anda que ya no saben qué hacer”, refirió.





Las pullas a la Contraloría

Según el Alcalde, se debe cambiar el modelo de contratación de la USI para que le queden mayores recursos para su fortalecimiento.



“Por el Pic recibe apenas el 5%. Saben cuánto le deja el Mias, por acción de la Contraloría, nada, si llegan a tener una utilidad la tienen que devolver, entonces tenemos es que cambiar el modelo de contratación para que le paguemos los derechos de administración y poder ahí sí fortalecerla. Y si le tengo que pagar el 9% de administración a Findeter por qué no le puedo pagar el 9 o 10% de administración a través de un mecanismo al hospital para que trabaje con el Mias y, si son ocho mil millones, le quede algo de recursos, hoy no les está quedando nada, termina con el Mias es debiendo plata, porque vienen unos berracos auditores a joder la vida y lo que pasa es que hicieron el servicio y nos quedan es debiendo y eso no puede ser así porque terminamos acabándola”, sentenció.



Por otra parte, respondió a las críticas hechas por Yesid Camacho, presidente Nacional de Anthoc, a quien sin nombrar, señaló de decir “mentiras”.



“Vengo a clausurar las sesiones no sin antes agradecerles dos temas que son de vital importancia, pero que han causado una gran inquietud y escozor dentro de algunos sectores, especialmente de algunos que viven en Bogotá y como tienen que seguir teniendo protagonismo, aparecen sin saber qué es lo que se está haciendo aquí, ni tienen idea, ni preguntan, ni se preparan y llegan aquí a hacer alharaca y a crear problemas (...) vinieron y hablan mentiras, dicen cosas que no son y resulta que así no son las cosas”, vociferó.