Continúan diferencias entre comunidad y entidades en reserva Alto Combeima

15 Ene 2019 - 3:01am

En dicha reunión, las autoridades reiteraron el compromiso con el medio ambiente y la importancia hídrica que tiene el sector, así como las restricciones para quienes deseen ascender a esta reserva.

Sin embargo, en dicha visita según los propietarios de los predios, no se llegó a ningún acuerdo y ni siquiera se habría entablado algún tipo de diálogo para escuchar las peticiones de quienes recorren la zona.

“Cortolima estuvo muy cerrado al diálogo y centrados en sus políticas, no querían entender otros puntos de vista, entonces no llegamos a ningún acuerdo, nos hicieron fue perder el tiempo, porque todo lo que explicaron era lo mismo, no respondieron preguntas”, indicó Luis Ángel Ruiz, propietario del predio ‘El Silencio’.

Firmatón

Luis Ángel Ruiz, afirmó que pese a la disposición para llegar a algún tipo de acuerdo y ante las presuntas negativas por parte de las autoridades al diálogo, la comunidad de la zona afectada por la medida, se unirá en una firmatón que exija acciones que logren beneficiar a todos los implicados en beneficio del medio ambiente.