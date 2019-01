Continúan problemas para obtener la factura del impuesto predial

26 Ene 2019 - 3:01am

En las oficinas de dirección de rentas, son varias las personas que hacen una larga fila para poder adquirir las facturas y conocer el valor de su impuesto correspondiente, alegando que el sistema no funciona y que son dificultades que la Administración municipal pudo prever.

“Esta mañana empecé a descargar la factura desde las 6:30 a.m., se me dieron las 8:30 a.m. y no pude, averiguando me dijeron que tenía que venir acá a la calle 17 con Segunda, vengo acá y semejante cola tan horrible; vengo con el ánimo de madrugarle a los impuestos y de que el Alcalde tenga para ejecutar sus programas, pero no se puede, es imposible y acá esto está demoradísimo (...) desgraciadamente no he podido ver el descuento, porque no he podido descargar el recibo”, indicó una de las personas que esperaba su turno en la fila.

Cabe recordar que desde el 15 de enero, se le está diciendo a los contribuyentes que pueden obtener su recibo, pero ni de manera virtual ni física se estaría viendo dicha gestión.

En la mañana de ayer, se le informó a quienes hacían la fila una ‘caída del sistema’, información brindada a través de los vigilantes, que desató mayor inconformismo.

“Muy demorados, el sistema está caído y eso es gravísimo porque con ese papel no se puede cobrar escrituras, no se puede vender, no puede hacer uno nada, deberían estar más atentos a la atención al público y haber previsto todo esto”, sostuvo otro de los contribuyentes en la fila.

Este medio se intentó comunicar en repetidas ocasiones con Juan Espinosa, secretario de Hacienda, pero no fue posible, por lo que se desconoce a que obedece la demora en la facturación.