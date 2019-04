Acusan a Andrés Hurtado de realizar propaganda política con evento deportivo

18 Abr 2019 - 3:01am

Para Edna Vargas, quien realizó la denuncia a través de redes sociales, se trata de un engaño y asalto a la buena fe de los padres de familia porque nunca fueron informados de que, presuntamente, los aspirantes conservadores estaban patrocinando un evento deportivo infantil.

“Mi hijo de ocho años, muy al contrario de estar feliz por recibir su medalla, al leerla me dice ‘¿quién es Andrés Hurtado? ¿Por qué no dice aquí de qué quedamos? Obviamente los niños no votan, pero los padres sí”, afirmó la mujer, quien además señaló que la propaganda electoral solo podrá realizarse durante los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones.

“Cobraron 25.000 pesos de inscripción por niño y las medallas que dieron, al igual que los trofeos, son alusivas a la campaña política de Andrés Fabián Hurtado. A parte el organizador enfrentó a los padres diciendo ‘ustedes hablan y les parto la cara’. Política cochina”, agregó.

Según dijo, tras su denuncia, uno de los organizadores del evento llamado Mario Guevara se comunicó con ella para explicarle que, entre otras cosas, Hurtado sí apoyó la actividad con la premiación y los refrigerios, y le reconoció que los artículos iban marcados para visualizar a su patrocinador. También le dijo que desde el equipo del precandidato le retiraron el apoyo para las próximas jornadas del torneo.

Pero en un hecho curioso, Guevara cambió su relato y luego expresó que los organizadores del torneo, en un acto de agradecimiento con Hurtado, fueron quienes decidieron marcar las medallería con el nombre del aspirante.

Al respecto, el ingeniero Hurtado negó que esté apoyando eventos deportivos con implementos o alimentación. Según dijo, sería incoherente contribuir a la realización de un evento como este para no salir a reconocerlo. “No tenemos nada que ver con la organización ni apoyos, cuando uno apoya, pues se saca cara y pecho”, acotó.

Afirmó que Guevara sí está acompañando su propuesta como presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Los Coba y él mismo le reconoció que fue iniciativa propia marcar la premiación. “Yo le dije que eso tiene que ser consultado la próxima vez con nosotros para aprobar o desaprobar. Mario me dijo que tenía las facturas de la compra”, comentó.

En cualquier caso, aseguró que “en el fondo vemos una mala intención de dañar mi buen nombre, desprestigiarme y atacarme mi cuando no tengo nada que ver, porque no doy prebendas, mi política es de cero cosas a cambio”.

Hurtado aseveró que Edna Vargas, de quien dijo es contratista de Indeportes, intenta afectar su imagen y, de paso, ayudar a la candidatura del liberal Camilo Delgado, del que supuestamente es adepta la denunciante.

Sobre la afirmación, la mujer refutó indicando que es militante del partido Conservador, pero no está alineada con ningún aspirante, menos de Hurtado “que no tiene los principios del partido”. Finalizó diciendo que no es contratista sino deportista de élite apoyada y “no le debo favores a nadie”.

Por otro lado, el Imdri aclaró que no ha autorizado el uso de espacios deportivos para algún tipo de campaña política o promoción de la misma, ni tampoco ha apoyado un evento para tal fin.