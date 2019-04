Discusión entre agentes de tránsito daría indicios de supuestas irregularidades en su operar

22 Abr 2019 - 10:25am

El grupo de agentes de tránsito de Ibagué está en boca de todo mundo a raíz de una discusión que fue protagonizada por dos de sus integrantes, en la que utilizan palabras de grueso calibre, se retan a pelear y mencionan presuntas irregularidades en su actuar.

En la secuencia, protagonizada por un hombre de apellido Cárdenas y otro al que llaman Javier, ambos exponen sus diferencias por supuestos chismes que habrían pululado al interior del grupo de trabajo.

En medio de la exaltación del momento Cárdenas, quien sería coordinador del grupo de agentes, vociferó: "Si usted tiene tanta bronca que se quiere dar golpes conmigo me dice Javier y nos damos golpes, yo me quiero dar una 'totacera' con usted para que aprenda a ser hombre (...) A mí déjeme quieto. Yo me hago tirar la carrera y se la hago tirar a usted", vociferó el hombre de apellido Cárdenas.

Cardenas agregó: "Usted le dijo a Vergara que nosotros pedíamos plata, que los dos 'partíamos', usted es un traicionero".

Segundos más tarde Javier, quien graba el video, es cuestionado por Cárdenas por una presunta omisión que habría cometido, sin embargo no entra de detalles el hombre.

Javier responde que el de actuaciones irregulares sería Cárdenas: "El carrito de la 14 con Octava que se volcó (...) positivo el millón de pesos que le pidió al señor".

De momento las autoridades de tránsito no se han pronunciado frente al caso.