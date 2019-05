Barrios de la comuna tres solicitan cuanto antes la solución de sus problemáticas

6 Mayo 2019 - 3:01am

El malestar ha sido tan grande que ya se plantean las vías de hecho para buscar una solución, de la Administración municipal, como el bloqueo de la avenida Ambalá.

“Desafortunadamente, desde el 14 de abril se registró el colapso de dos pozos de alcantarillado en la parte baja del barrio Viveros, aquí estuvieron presentes los organismos de emergencias como el Cuerpo de Bomberos, el Gpad, entre otros, y se hizo el análisis de lo sucedido. Se comprometieron que a la semana siguiente se iba a iniciar obra para el restablecimiento de eso, pero, hasta el momento seguimos bajo las mismas condiciones y el Ibal no ha hecho sino dilatar el proceso”, manifestó Rafael Urueña, presidente de la JAC del barrio Viveros.

El líder comunal agregó: “Hay tres casas que están para colapsar. si no nos van a poner cuidado para solucionar la situación, vamos a tomar por vías de hecho la avenida Ambalá. El ingeniero Mario Casas, en una reunión que se cumplió el 7 de agosto del año pasado se comprometió en que se iniciaría la acción en noviembre para el cambio de la red de acueducto y alcantarillado y la pavimentación de esa calle y es la hora y nada ha sucedido”.

Urueña pide la intervención de la vía ubicada en la carrera 13 entre las calle 32 y 33, pues según él, los presidentes de junta están siendo perseguidos por la comunidad, ya que en ocasiones los han tildado de mentirosos, porque no se han cumplido los compromisos.

Otro carreteable que necesita la atención estatal es el que conecta los barrios Antonio Nariño y Viveros. “Infraestructura se comprometió a pavimentar la calle, esa no tiene problemas porque no tiene red de alcantarillado, solo era hacer el levantamiento topográfico y resolver la situación, pero ya vamos a terminar el gobierno del actual alcalde y nada que se soluciona”, finalizó el representante de la comunidad.

Barrio La Esperanza

Por otra parte, Clemente Rojas, presidente de la JAC del barrio La Esperanza, hizo el llamado a la Administración a efectuar cuanto antes la canalización de una corriente de aguas negras, pues la exposición de esta ha generado malos olores y la proliferación de plagas.



“La problemática que tenemos es sobre la mal llamada quebrada La Pioja, esto no es una quebrada, estas son las aguas negras. El alcalde ha hecho tres visitas y se comprometió en realizar la canalización de la quebrada pero no se ha hecho. Otro problema que tenemos es el registrado con unas casas que están para colapsar por influencia de la quebrada, no queremos que suceda una tragedia”, comentó Rojas.



Otra situación que se presenta en el barrio es la mala condición en la que está la carrera Novena entre calles 25 y 24, ya que el alcantarillado colapsó, “hemos pasado oficios tanto a la secretaría de Infraestructura como al Ibal y no hacen sino ‘pelotearme’ los dos, es decir, no hay seriedad ni disposición”, exaltó el líder comunal.





Villa Pinzón

Por último, Marcela Arellano, presidenta de la JAC de Villapinzón, hizo el llamado para se cumpla cuanto antes la pavimentación de la vía que está en la carrera 14 con calle 36, ya que a pesar de que se hizo el cambio de alcantarillado, no se ha culminado la obra, generando inundaciones y problemas de accesibilidad.



“El alcalde ha ido dos veces al barrio prometiendo que ya casi pavimenta la calle pero nada. Instalaron el sistema de alcantarillado pero se quedó así, y la vía se va deteriorando, ahora con las lluvias nos inundamos”, dijo la representante del barrio.



Otro llamado que hizo Arellano fue a la mejora del salón comunal, con el fin de que este sea un espacio de integración comunitaria. La líder finalizó diciendo que es oportuno la solución de las problemáticas, pues, su comunidad también se le fue encima.



“En la parte alta del barrio colapsó la alcantarilla, vino el Ibal con el robot y miraron, pero es la hora que el señor Casas no nos ha dado una solución, tenemos cuatro viviendas en riesgo, se hizo una acción de tutela, se tramitó ante el Ibal, pero no hemos tenido respuesta. Pedimos que nos solucionen porque la gente se está yendo contra nosotros”, concluyó.