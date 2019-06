Juez anunció acciones disciplinarias contra exabogado del “Chatarrero”

1 Jun 2019 - 3:01am

Lo anterior luego de conocerse las serias declaraciones que le brindó a algunos medios de comunicación donde señalaba que su cliente había aportado el material suficiente para detener a cerca de 40 personas.

El Juez señaló que dicha situación es un acto que no se debe permitir, y que no es posible que a través de los medios de comunicación se esté generando un “juicio paralelo”, situación que llevó a que “El Chatarrero” señalará que se siente amenazado.

“Doctor usted incumplió su deber cuando sale y da una entrevista, en un momento determinado (...) menciona que hay unos hechos y hace que el señor Pérez Torres se sienta amenazado (...) el despacho no le ha permitido que se genere esta situación, menos que Pérez Torres nos vaya a decir ahora que por esa circunstancia se siente amenazado; generó el espacio y me siento amenazado cuando yo soy el que dio la información”, sostuvo el Juez.

Frente a los hechos, el togado ordenó compulsar copias a la sala de jurisdicción disciplinaria para investigar a Gutiérrez, a quien además le indicó que el no controlar las emociones lleva a que se sea imprudente con acciones que para el despacho son claras.

“Ese deber que se incumplió, el despacho le va a compulsar copias a la sala de jurisdicción disciplinaria para que se investigue, usted debe guardar la reserva en los asuntos que se están manejando, los juicios deben servirse ante las instancias respectivas y desde ya les digo les queda prohibido a las partes, dar opiniones en cuanto a lo que aquí se está desarrollando”, indicó el Juez.

Anudado a esto y teniendo en cuenta que el abogado no representará más las necesidades de “El Chatarrero”, el Juez también fue enfático en recordar el deber de entregar el suministro probatorio que brindó la Fiscal, al abogado que quede a cargo del caso y que no debe quedarse con documentos que no corresponden para liberarse de responsabilidad.

Una novena audiencia

Con bastante disgusto por parte del despacho, la audiencia preparatoria de juicio oral que se desarrollaba en el piso Tres, sala Siete, del Palacio de Justicia, por octava vez tuvo que ser suspendida, luego del poder que le revocó Jorge Alexánder Pérez Torres, a su abogado, situación que ya se repite por segunda ocasión al también haber prescindido de los servicios de Francisco Marín.

La nueva audiencia en esta ocasión quedó pactada para los días 10 y 11 de julio a las 8:30 de mañana, así mismo frente a los inconvenientes técnicos que se han desencadenado para conectarse con el acusado en la cárcel La Picota de Bogotá, se ordenó el desplazamiento de Pérez Torres hasta el Palacio de Justicia.

La realización de la audiencia preparatoria de juicio oral en contra del 'Chatarrero' ya cumplió 18 meses, sin que se tome una decisión final.