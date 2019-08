César Picón aseguró que no incurrió en ninguna ilegalidad

22 Ago 2019 - 10:28am

El evento al que asistió Picón, es el debate de candidatos a la Alcaldía de la cadena radial RCN, que tuvo lugar en el auditorio mayor de la música de la Universidad del Tolima, el día de ayer, en el que se le vio atento a lo expuesto por los políticos.

Picón estaría involucrado en una presunta falta gravísima, según el código único disciplinario, artículo 48 numeral 38 y 39 que reseña, "utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley" y "Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista".

El secretario responde

El secretario una vez conoció la decisión de la Personería, usó sus redes sociales para salir al paso de la polémica.

"En menos de seis horas la Personería de Ibagué me abre una investigación disciplinaria por haber asistido al foro de los candidatos a la Alcaldía de Ibagué. Increíble pero cierto.

Responderé al ente de control con la absoluta tranquilidad de no haber incurrido en ninguna falta disciplinaria", acotó el funcionario.

EL NUEVO DÍA, conoció que el funcionario arribó a las instalaciones de la entidad del Ministerio Público, en la mañana de este jueves, para hacer la respectiva notificación, donde igualmente hizo mención del tema.

"He sido notificado de la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Personería, no puedo referirme al respecto porque será objeto de defensa de mi parte hacia este organismo de control, somos respetuosos, pero estoy absolutamente tranquilo de que no hemos incurrido en una falta disciplinaria", indicó el secretario hace pocos minutos.