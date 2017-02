Denuncian abandono de obra en escuela de Herveo

Por lo menos 100 niños de la vereda El Águila están recibiendo clase en la escuela El Cedral, registrando problemas de hacinamiento.

16 Ago 2011 - 10:59pm

Una obra contratada por la Secretaría de Educación del Tolima para una institución de Herveo habría quedado abandonada, denunciaron líderes de la comunidad.



Resulta que el contratista tumbó varios salones y dejó a los niños estudiando en cambuches en otra vereda.



El alcalde, Fermín Gallego, pide claridad a la Gobernación, en tanto que la Dirección Administrativa del SED, explicó que hay una confusión con la comunidad educativa, pues el proyecto tuvo cambios en el diseño que son exigidos por el MEN y que hoy precisamente será socializado el proceso en el Municipio.



Contrato

El pasado 30 de diciembre del año anterior, la Secretaría de Educación del Tolima, firmó con el consorcio Arco un contrato por 508 millones de pesos para la el mejoramiento y la adecuación de la infraestructura física de la I.E. Marco Fidel Suárez, sede El Águila, y la terminación de la cubierta del polideportivo de la sede Santa Luisa de Marillac, que debía concluirse este mes a más tardar.



Pues bien, el denominado Consorcio Arco destruyó las aulas de la sede El Águila y el puesto de salud que funcionaba en el mismo sitio junto a la escuela.



La denuncia fue instaurada ante la Defensoría del Pueblo por José Mario Díaz Chica, líder de la comunidad.



Lo anterior con el agravante de que el contratista recibió un anticipo por 254 millones de pesos.



En una carta enviada al defensor Santiago Ramírez, le menciona Díaz Chica que “a usted solicito sírvase iniciar una rigurosa investigación ante el despacho del señor Gobernador, la Secretaría de Educación, la Alcaldía Municipal y la Rectoría para establecer responsabilidad de quien autorizó al ingeniero contratista que se presentó en Herveo a realizar dichas obras y destruyó las aulas de la sede El Águila y el puesto de salud.



“Creo señor Defensor que debe existir una explicación muy amplia por parte de las autoridades de dicho Municipio, y al contratista al que se le adjudicó dicha obra, sobre las causas para dejar a los menores de dicha vereda de primaria y secundaria sin donde realizar sus actividades escolares.

“Hay denuncias de que unos están bajo unas carpas y otros son trasladados hasta El Cedral a realizar sus estudios”.



Díaz ha puesto la queja ante la Procuraduría Regional y la Contraloría, pues a su juicio alguien debe responder por lo que está sucediendo.



Alcaldía

Sobre el particular, el Alcalde, indicó que “la Gobernación contrató directamente la construcción de la sede el Águila por 300 millones de pesos de la Marco Fidel Suárez, así como la cubierta de Santa Luisa por 120 millones.



“Entiendo que desde marzo le entregaron el anticipo y el contratista se metió allá y tumbó un poco de construcciones.



“Ahora están diciendo que están rediseñando las instalaciones de El Águila y eso es lo que nadie entiende, pues si había un contrato se supone que el proyecto debía tener claridad tanto en su diseño arquitectónico como en sus bases estructurales.



“Sorprende que tampoco han arrancado con la cubierta de la sede de Santa Luisa de Marillac que está situada en la cabecera municipal.



“Eso fue contratado en diciembre y ya vamos en agosto y me preocupa que no alcancen a entregar la obra durante esta vigencia”



Agregó Fermín Gallego que “por lo menos 100 niños que recibían clase en El Águila están hacinados en la escuela de El Cedral, pues se juntó la población estudiantil de ambas veredas por este lío.



“Nos tuvimos que conseguir unas carpas para la institución, y en medio de este verano estudiar en dichas condiciones es como si esos pequeños estuvieran metidos en un horno.



“Estamos haciendo solicitudes a la Secretaría de Educación y a la Interventoría, que son los directos responsables para que requieran al contratista”, sostuvo el burgomaestre.



Les quedará mejor

Por su parte, Alexánder Barrero, secretario Administrativo de la Secretaría de Educación, respondió por los señalamientos.



“Como producto de una licitación fue adjudicado el contrato 1422 para el mejoramiento de dos sedes de una misma institución.



“Inicialmente, el Municipio presentó un proyecto en el cual se pretendía la construcción de ocho aulas.



“Pues bien, en una visita de los ingenieros de la Secretaría de Educación, se notaron varias inconsistencias y fue llevado a revisión técnica.



“Afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo que el proyecto no estaba elaborado con los requerimientos del Ministerio de Educación y de acuerdo con normas internacionales”.



Explicó que inicialmente las aulas que se pensaban realizar eran demasiado pequeñas y apenas para 20 estudiantes, lo cual no son aptas hoy en día para ninguna institución educativa.



“Lo que la gente debe entender es que el proyecto fue mejorado y por ello la demora. Ya no se utilizarán 250 metros cuadrados sino 300 metros.



“No serán ocho aulas para 20 estudiantes sino cuatro para 40, mucho más espaciosas y con ventanales.



“Además se tendrá un aula polivalente que no estaba inicialmente, se les adicionó la cocina y el comedor estudiantil. Lo que hicimos fue mejorar sustancialmente el proyecto, que además es nuestra obligación”.



NO SE AJUSTARON

Alexánder Barrero recordó que fue el Municipio de Herveo el que presentó el proceso de mejoramiento que no cumplió con los estándares del MEN (Ministerio de Educación).

“La comunidad está manejando mal el hecho de que se va a pasar de ocho a cuatro aulas, cuando la estructura nueva será mucho más cómoda y amplia.

“Hay personas que están llevando información errónea, no sabemos con qué intención.

“Tampoco es cierto que el contrista haya desaparecido, una vez aceptados los nuevos diseños pues sencillamente entró a demoler y eso pasó hace unos 20 días.

“Mi recomendación con la comunidad es que dejen trabajar al contratista, que ya suficiente tenemos con el retraso que nos causó el rediseño”.