Proyecto minero en Ataco estaría próximo a comenzar

La Compañía Minera de Ataco estaría cerca de recibir la licencia ambiental del Anla para iniciar la extracción de oro a través de la gravimetría. Ambientalistas emitieron una alerta.

26 Ene 2017 - 3:01am

El anuncio de la ejecución de un proyecto de la Compañía Minera de Ataco S.A.S., generó que miembros de la Red de Comités Ambientales se reunieran con líderes de Ataco, al igual que baharaqueros y presidentes de junta de acción comunal para entrar a proteger este afluente de una posible intervención aurífera.

Lo que se conoce hasta el momento, es que en Minera de Ataco además de estar conformada por dueños de predios que forman parte de la población, también hace presencia la empresa antioqueña Mineros S.A., entidad que desde 2012 busca obtener la licencia ambiental para entrar a operar en la vereda Apone.

Como Cortolima no entregó dicho permiso, en 2015 se modificó el proyecto y se aumentó el nivel de extracción de material, lo que originó que el trámite se presentara ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.

Dicha entidad en auto del 15 de octubre de 2015, dispuso “iniciar a nombre de la empresa Compañía Minera de Ataco S.A.S. el trámite administrativo para obtención de la Licencia Global para el desarrollo de explotación aurífera aluvial”, se indica en el oficio.

En este proceso, está como tercer interviniente el distrito de riego Usosaldaña.

Según el vocero de la Red de Comités Ambientales del Tolima, Alejandro García, aunque esta vez no se habla de hacer extracción con una paladraga, la preocupación radica en la cantidad de material que se removería de la ronda del río.

Las pozas que se crearían al margen del afluente “ocasionaría grandes sedimentos río abajo, eso es un problema que (generaría) afectaciones al distrito del Triángulo del Tolima en Coyaima y en Usosaldaña, para irrigar arroz en Saldaña y Purificación”, explicó García.

A pesar de que la propuesta para extraer oro es por gravimetría y que no se utilizaría mercurio o cianuro, las dudas e inquietudes se mantienen, teniendo en cuenta los antecedentes que se tienen de la compañía paisa. Otra de las preocupaciones son los posibles conflictos sociales que llegan detrás del trabajo minero.

“Queremos generar con los diferentes actores de la cuenca un debate, porque no queremos que el río Saldaña, después de una lucha histórica por defenderlo de la gran minería, ahora se vaya a dar licencia”, precisó García.

Un proyecto que se ha mantenido vigente

Del lado de los mineros, Alberto Cruz, presidente de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima, indicó que en unos meses se llevará a cabo una audiencia pública para socializar el estudio del impacto ambiental que ya se presentó a la Anla. Una vez se apruebe por completo, se da inicio a la construcción de la estructura para empezar a producir oro.

“Es un sistema novedoso que no se ha hecho en Colombia, en el que no se va a intervenir el cauce del río y el restablecimiento del impacto ambiental es mínimo”, dijo Cruz. Al parecer, las piscinas, se instalarían a 30 metros del río, no se utilizaría ningún químico, el agua se recicla en un 90 por ciento y el material extraído se devuelve en las mismas condiciones y se entraría a hacer una compensación con reforestación en la parte alta de la cuenca. Cruz agregó que Mineros S.A. siempre ha tenido presencia en Ataco y que en esta oportunidad se hará un proyecto piloto en 30 hectáreas, espacio en el que se demostraría que no se generarían daños ambientales.

Testigo de una lucha

De otra parte, Ancízar Rodríguez, quien fue en los años noventa vicepresidente del Comité en Prodefensa del río Saldaña, recordó que en aquel entonces se hicieron más de 24 audiencias públicas con la Procuraduría General, ya que se buscaba defender un afluente que otorga la supervivencia a cientos de familias del Centro y Sur del Tolima de la intervención con paladraga de Mineros El Dorado. “Esa época fue difícil, hubo muertos, a mí por lo menos me amenazaron. Hicimos una hazaña trabajando con los indígenas”.