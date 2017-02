Matrículas van en un 90 por ciento

Después de tres semanas del inicio de las clases escolares, la Secretaría de Educación del Departamento indicó que a la fecha se tienen registrados en el sistema educativo de matrículas 149 mil 28 menores y según esta cartera, faltarían alrededor de 10 mil niños.

10 Feb 2017 - 3:01am

“Esto tiene un impacto en las determinaciones relacionadas con planta docente, porque no puedo nombrar profesores cuando me faltan unos jóvenes, y si estos no llegan, tocaría reubicar a los maestros que están subutilizados”, explicó Jairo Cardona, secretario de Educación departamental.

El funcionario añadió que en el tema de falta de matrículas le preocupan municipios como Anzoátegui, Chaparral, Honda, Lérida, Purificación, Palocabildo, Saldaña y Santa Isabel.

A buscar recursos

De otra parte, tras el sismo del lunes, de manera oficial se tienen reportadas ocho instituciones con afectaciones en su infraestructura.

“Tenemos a Alpujarra, Cunday, Saldaña, San Luis, Prado, Dolores y Suárez. Fundamentalmente, (son daños) que tienen que ver con agrietamiento en muros y mampostería.

“Lo que se ha dispuesto es armar equipos para que hagan visitas e identificar si en estas instituciones educativas se puede continuar prestando el servicio”, indicó Cardona.

Y resaltó que en Dolores, en las sedes educativas Guásimos y Los Mangos, sí hubo la necesidad de trasladar a los estudiantes.

En cuanto a los recursos para arreglar los daños, el Secretario indicó que una vez se revise cada caso se procederá a buscar el dinero, ya que el Departamento no cuenta con presupuesto para atender este tipo de emergencias.