Con 'milagrosa' vacuna, estafaron pacientes en Natagaima

Un centenar de ciudadanos arribaron de distintas regiones a Natagaima para acceder a un medicamento que supuestamente era para atender diferentes enfermedades entre ellas el cáncer.

28 Feb 2017 - 12:01pm

Según el testimonio de algunos habitantes, el viernes en la mañana llegaron a esta población un grupo de personas que decían pertenecer a una brigada de salud, no obstante, hacia las 11:00 a.m. funcionarios del Invima, llegaron al Coliseo municipal y procedieron a incautar el material médico que portaban, porque no cumplían con los permisos requeridos.

El alcalde de esta población, Jesús Manios, contó que la entidad particular que promovió la actividad, gestionó el préstamo del escenario y aclaró que la Administración municipal no tiene nada que ver con ello.

“Esta brigada había citado a cerca de 15 mil personas, para la gente del municipio era importante porque contribuía al consumo de la gastronomía y diferentes servicios que se ofrecen en la localidad. Pero tenemos presente la responsabilidad que nos implica el manejo en los temas de salud y en ese sentido hicimos presencia y se suspendió el evento”, contó el mandatario.

Aunque el hecho se registró el viernes, varios habitantes comentaron que el sábado llegó una caravana de buses con personas provenientes del Huila y Caquetá, buscando la supuesta vacuna 'milagrosa'.