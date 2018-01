Gobernación del Tolima ‘descongela’ regalías para el transporte escolar

Más de 18 mil millones de pesos no ejecutados en regalías intentarán ser invertidos en el servicio de transporte escolar para el Departamento, luego de inconvenientes frente a la normatividad.

13 Ene 2018 - 3:01am

El secretario de Educación y Cultura del Tolima, Jairo Alberto Cardona, y su equipo técnico se reunieron ayer con el gobernador Óscar Barreto Quiroga para evaluar y analizar los recursos de regalías que se invertirán en el servicio de transporte escolar.

En el balance se determinó que desde 2014 no se ha ejecutado parte del presupuesto debido a que dificultades en convenios y la no presentación de informes impidieron liquidar los dineros.

“Algunos municipios han preferido sufragar este servicio con recursos propios o con otras fuentes, lo que nos ha generado saldos no ejecutados”, manifestó el secretario. Sin embargo, estudiantes de municipios que viven en zonas rurales han dejado de asistir a las aulas por las amplias distancias que deben recorrer y las dificultades con el transporte.

Al respecto, el alcalde de Casabianca, William Cardona, afirmó que no es posible cumplir con el propósito de tener una Colombia más educada cuando el Gobierno nacional no le da los recursos y las herramientas a los mandatarios para prestar eficientemente este servicio. “Con nuestros recursos nos damos la pela y prestamos el servicio así haya riesgos. Hay que ser responsables con nuestros niños”.

Cabe anotar que en este tema el primer semestre lo tiene adjudicado la administración municipal mientras que para el segundo será la Gobernación quien tenga dicha obligación.

Por otro lado, el mandatario de Ortega, Benjamín Aponte, manifestó que no ha sido posible recibir rubros de regalías puesto que los requisitos son muy exigentes y la ley es muy estricta, y por ende se puede incurrir en errores jurídicos.

“Sin embargo, por intermedio del Concejo logramos adjudicar un subsidio de transporte escolar que ha beneficiado directamente a niños que nunca han tenido esa oportunidad (...) la inversión fue de 500 millones de pesos”.

Las pólizas

Una de las grandes dificultades que presentan los municipios es la compra de unas pólizas de seguro. El alto costo no ha permitido que las 46 municipalidades, exceptuando Ibagué, tengan un óptimo servicio. El jefe de la cartera de Educación le contó a EL NUEVO DÍA que “hay unas pólizas que no se venden (...) otros manifestaron que los precios eran muy altos y que por lo tanto ellos no estaban frente a los valores del transporte”.

Al respecto, se presentaron las solicitudes como Gobierno departamental ante el Ministerio de Transporte y la Superintendencia Financiera quienes respondieron, “que eso hacía parte de la libre empresa e iniciativa privada, y que era bajo el criterio de ellos que vendían o no las pólizas”, anotó Cardona.

Por su parte, Planadas sí logró asumir el costo para el primer semestre de transporte y alimentación escolar. “Se trata de optimizar y ser eficientes con los recursos que se han gestionado, llegando a los territorios más alejados (...) en cuanto a las pólizas, los requisitos han sido exigentes, pero Cootransplanadas en la formalidad tiene toda la legalidad”, contó el alcalde de esta población José Funor Dussán.

Plan de Alimentación Escolar

En cuanto al PAE, se dibuja un panorama similar en la destinación de dineros, teniendo en cuenta que los mandatarios presupuestaron parte de sus recursos para cubrir esa demanda que beneficia a los estudiantes, asimismo, la Secretaría de Educación adelanta la solicitud del CDP, luego de la incorporación de recursos para proceder a ofertar la licitación.

Matrículas 2018

El último reporte indica que 103 mil estudiantes están matriculados para el calendario 2018, cifra que representa el 66% de la cobertura total. Sin embargo, faltan alrededor de 53 mil que corresponden a educación regular y 5 mil 197 para jóvenes en extra-edad. “Los estudiantes no han llegado a las aulas de clase. Cuando se inician, todavía siguen matriculando”.

Cardona agregó que “frente a los años anteriores tenemos un avance, antes las matrículas eran de 50 mil, ahora vamos por los 100 mil”.

Cifra

12 mil millones de pesos están presupuestados para el PAE.