‘Hay incertidumbre con relación a la operatividad del Adres’: SecHacienda

30 Ene 2018 - 11:32am

La Secretaría de Hacienda del Tolima habló sobre los desacuerdos que persisten entre las gobernaciones y el Gobierno nacional con respecto a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, pues a pesar de que a mediados de enero se había acordado modificar el decreto 2265, a hoy no se ha cumplido.

La jefe de esta cartera, María del Carmen Muñoz, contó que tras adelantarse recientemente una asamblea extraordinaria, continúa el rechazo en bloque, debido a que se había dicho que no se iba a modificar la matriz de cofinanciación (compromisos de cofinanciación del régimen subsidiado) y que se iba a mantener la cifra de acuerdo a los datos históricos.

“Hay un descontento en cuanto a que se concertó que la matriz de cofinanciación no iba hacer modificada de acuerdo a los datos históricos que ya habíamos presentado, y desafortunadamente el Gobierno nacional lo que pretende es que esa matriz se (cambie) en cuanto al recaudo de la vigencia 2018.

“Es decir, nuestra matriz pasaría de valer cerca de $36 mil millones a casi $45 mil millones y sobre esa base nos la van a seguir calculando”, explicó la funcionaria.

Otro de los desacuerdos, se centra sobre los excedentes del recaudo de las rentas cedidas, pues se esperaría que quedaran en las regiones, no obstante, “lo que dice el Gobierno es que solamente es por un periodo de transición entre el 2017 y 2018, ante lo cual los departamentos no estamos de acuerdo y si se genera un mayor recaudo, incluso, no solo de estas rentas cedidas, sino de nosotros, lo que debe hacer el Departamento es dar cumplimiento a la matriz de cofinanciacion, independientemente con qué recursos (se haga), sin embargo, lo que está establecido en la ley lo cumplimos, pero lo que esperamos es que estos mayores recaudos sean a futuro del Departamento”.

Departamentos en vilo

En la reunión del 15 de enero con el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se estableció que antes del 20 se iba a modificar el decreto, igualmente, que se certificaría a cada ente territorial cuánto le correspondía girar por concepto de los recursos de cofinanciación del régimen subsidiado.

“Tampoco cumplió, entonces hay una incertidumbre con relación a todo lo que tiene que ver con la Adres y eso tiene también tiene en vilo a los departamentos de la operatividad y de los giros de cómo deben y no hacerse”.

Al preguntarle a la funcionaria si esta situación retrasaría las transferencias a EPS y hospitales, indicó que todas las regiones ya hicieron un giro que corresponde al 2018, en el caso del Tolima la cifra fue de $8 mil 300 millones.

“Es decir que la Adres sí tenía en su poder recursos al inicio de esta vigencia, lo que se propuso incluso en la cumbre de gobernadores, es que se tomaran esos recaudos e hicieran el giro a los municipios, a las entidades.

Sin embargo, parece ser que Adres no hizo el giro, entonces no hay claridad con los montos, porque igualmente, el Ministerio debía haber certificado a los departamentos (sobre la cifra) mensual y tampoco los certificó entonces hay una cantidad de vacíos e incertidumbre con relación a la operatividad”.

Ante las dudas, el Tolima decidió no adelantar los pagos, hasta tanto no llegue la certificación que defina la obligación financiera, pues al parecer hasta la fecha no hay certeza y claridad de cuál será el procedimiento que se implementará.

Ingresos tributarios

La jefe de la cartera de Hacienda, María del Carmen Muñoz, explicó que en el 2017 los ingresos tributarios tuvieron un comportamiento favorable, alcanzando un presupuesto final de $168 mil millones.

“Se resalta que lo que correspondió al comportamiento de los cigarrillos (caída de venta) fue debido a la entrada en vigencia de la reforma tributaria, la cual establecía una tarifa adicional al impuesto calculado”. Y a pesar de que se disminuyó el número de unidades vendidas, el recaudo se mantuvo por la adición en el impuesto al consumo que pasó de $706 a mil 400 pesos.

Mientras que en el recaudo de licores, “tuvo una disminución cercana a los mil millones de pesos, no solamente, por la Ley de licores, sino también la reforma tributaria, la cual impactó los bolsillos de todos los colombianos”.

Cabe recordar, que del impuesto de cigarrillo, licores y juegos de azar, surgen los recursos para girar a la Adres.

Asimismo, que en el tema de bebidas alcohólicas hay otro desacuerdo por parte de los gobernadores, porque en la certificación del Dane que es la base sobre la que se calculan los impuestos, se generaría una notable disminución en 2018.

En el caso del Tolima en casi el 90 % de los productos hay disminución, las cuales van desde el uno por ciento al 93 %.

“Es decir que esto, en nuestro departamento va a tener un impacto negativo, serían $4 mil millones, que fruto a este certificado que emitió el Dane, el Tolima deja de percibir en esta vigencia”.

Dicha cifra surge de un ejercicio estadístico, que se hizo teniendo en cuenta las unidades consumidas en el 2017.

Cifra

$104 mil millones fueron los recursos no tributarios que se recaudaron en 2017.