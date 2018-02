Chaparral deberá volver a tramitar dineros de Isagén

3 Feb 2018 - 3:47am

Sin embargo, aseguró que el proyecto sigue en pie y cuenta con la viabilidad técnica.

“El año pasado (la propuesta) se presentó en la Agencia, se le dio la viabilidad técnica y solicitamos al Ministerio de Hacienda los recursos para el proyecto.

“Pero en el Ministerio por disposición legal, para poder girar los recursos, el proyecto tenía que estar en proceso de contratación al punto de ya tener adjudicado a X empresa o persona”, contó Buenaventura.

Agregó, que por tiempo no se alcanzó a llegar a dicha etapa y que por ley, los recursos de la venta de Isagén debían direccionarse a un fondo, no obstante, quedó el compromiso “que para el 2018, sacábamos los recursos de ese fondo, que ya no vendrían con origen de los recursos de Isagén, sino con otro”.

El mandatario explicó que no solo Chaparral se quedó sin ejecutar estos dineros y que a nivel país, serían cerca de $143 mil millones los que deberá girar MinHacienda, en el caso del Tolima a través de los convenios que tiene con el ADR.

“Dentro de esos $143 mil millones vienen los $8 mil 500 millones para empezar el proceso de viabilización otra vez y la adjudicación al contratista del proyecto”.

La meta que tiene el mandatario es tener listo el proyecto el 14 marzo, sin embargo, se debe tener en cuenta que estamos en medio de Ley de Garantías, un cambio de mandato presidencial y que de nuevo se debe iniciar un proceso y justificar que es una buena alternativa invertir los $8 mil 500 millones en la planta de beneficio animal regional.