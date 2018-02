Edat dice que se estaría haciendo política con obras de Mariquita

8 Feb 2018 - 3:01am

Una imagen con la frase “el Partido Liberal le cumple a Mariquita” y que hace referencia a las obras del acueducto veredal Piedras Negras – Alto Rico – Cerro Gordo, generó un ‘rifirrafe’ entre John Jairo Sánchez, gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat y el representante a la Cámara, Ángel María Gaitán.

Pues mientras Sánchez aclaró que no quiere que las obras que están adelantando se utilicen en medio de la contienda política, Gaitán respondió que simplemente la comunidad agradece la gestión que hizo su partido en 2014.

Un contrato con dificultades

El gerente explicó que el contrato que tenía por objeto construir un sistema de acueducto interveredal comenzó en el periodo de gobierno 2012 – 2015 y que se adjudicó en 2014 con recursos de regalías.

Asimismo, que el dinero ya estaba asignado y que cuando empezó la administración Barreto, se adelantó la tramitación respectiva para acceder al rubro.

En cuanto al valor inicial, se trazó en mil 369 millones y contó con un adicional de $567 millones, “este proyecto fue suspendido el 11 de noviembre de 2014 y nosotros lo reiniciamos el 14 de septiembre de 2016”, hasta ese entonces iba una ejecución del 27 por ciento.

El funcionario precisó que fue este gobierno el que lo culminó y que solo está pendiente la instalación de la energía en la planta de tratamiento.

“Tenemos mucha preocupación porque la comunidad de estas veredas me ha enviado fotos en donde un candidato está haciendo campaña con estas obras (...) lo que queremos dejar claro es que la Edat, no está participando y mucho menos las obras tienen que utilizarlas para la participación en política de esa manera tan directa”.

Teniendo en cuenta la época electoral, la pregunta obligada al funcionario, era si esta aclaración también va dirigida a los candidatos del Partido Conservador, “nosotros hacemos la claridad para todos (...).

“No puedo referirme a temas que no conozco en este momento, solo me refiero a lo que me ha enviado la comunidad de este municipio”, dijo Sánchez.

¿Cuestión de celos políticos?

Por su parte, el representante a la Cámara, Ángel María Gaitán, respondió que el pronunciamiento de la Edat es un tema de “celos del Gobierno departamental en cabeza del doctor Óscar Barreto que no ha hecho absolutamente, a más de dos años de gobierno, una sola obra de inversión que impacte en el Tolima.

“Y está mirando la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo de él”.

Gaitán expresó que esta obra de Mariquita la hizo el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón hace más de cinco años, época en la que se adelantó un trabajo de socialización con los habitantes de las tres veredas, sobre el proyecto que se está entregando en la actual administración.

“Entonces ellos (comunidad) lo que hacen es un reconocimiento, yo formé parte de ese gobierno de Delgado Peñón, en calidad de secretario General y por eso hoy están (satisfechos) con el Partido Liberal”, precisó.

Agregó, “el Gobernador y su equipo de gobierno se han dedicado a hacerle la campaña a su sobrino Miguel Barreto, pues que piensen en hacer inversión en el Tolima (...) y no terminen ofreciendo por el Sur y por el Norte cosas que nunca se van a (desarrollar) y nunca han hecho”.