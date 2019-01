Polémica en Armero - Guayabal por presuntos malos manejos en la basura

27 Ene 2019 - 3:01am

“El alcalde no se puede escudar en el daño del carro compactador. Él no puede disponer de una zona al aire libre y sin comunicarle a la gente, para arrojar la basura, eso está fuera de la ley. El problema no es la recolección, el problema es la disposición de los residuos”, dijo un representante del colectivo ambiental.

Miembros del Comité solicitaron que el mandatario inicie con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde esperan se aborden entre otros temas, la situación de los recicladores y la funcionalidad de la planta de procesamiento de residuos del municipio.

¿Qué dijo el alcalde?

Carlos Fernando Escobar, alcalde de A. Guayabal, afirmó que la medida fue provisional como plan de choque a la situación del carro recolector, que tuvo fallas en el sistema hidráulico, limitando la recolección de las basuras y su transporte hacia Girardot.

“Tomamos la decisión como medida de emergencia porque teníamos colapsado el centro del municipio por los residuos, entonces, por 24 horas se depositó la basura en el sector mientras llegaba el carro que estaba en reparación. Ya se hizo la limpieza en la zona. Fue una medida provisional de la cual ya salimos”, concluyó el burgomaestre.