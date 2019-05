Trino de senador Uribe sobre el sur del Tolima genera polémica

24 Mayo 2019 - 3:01am

Recientemente el senador Álvaro Uribe trinó: “Avanza Farc en el sur del Tolima” recuperar el país de la entrega de Santos a los violentos exige: fuerzas armadas transparentes y a la ofensiva, apoyemos a nuestros soldados y policías”.

El tuit generó el interrogante sobre lo que sucede en el sur del departamento, también, cuestionamientos porque la Farc en la actualidad, es reconocida como un partido político y para el caso de Planadas, un grupo de excombatientes que residen en una vereda y están vinculados a un proceso.

El personero de Planadas, Harold Donoso, indicó que aunque se han registrado hechos que complican el orden público, desde que se firmó la paz el cambio es notorio y recordó que en 2017 “la violencia, los secuestros, las extorsiones, los homicidios bajaron a cero”.

También, que en 2018 hubo algunas alteraciones y que en lo corrido de este año se evidencia un incremento de hechos delictivos. Pero aclaró que esto no quiere decir que se esté en ‘zona roja’, como se llamaba anteriormente a los lugares en donde había conflicto armado.

“Gozamos de tranquilidad y paz, aquí pueden venir los comerciantes, los turistas y tengan la seguridad y la certeza que hay una Fuerza Pública que está trabajando por la seguridad del municipio”.

En cuanto al trino del Senador, opinó que efectivamente el Ejército y la Policía deben estar a “la ofensiva de los violentos, de los que están cometiendo esos homicidios que se han presentado en el municipio, pero no podemos estigmatizar”.

Esto teniendo en cuenta que, “cuando hablamos de Farc como partido político, ellos ya no son violentos, hablo por los que se comprometieron, entregaron las armas y los que están aquí en el territorio trabajando en diferentes proyectos productivos, haciendo su proselitismo político que está permitido”, precisó.

Y agregó que se debe tener clara la diferencia con las disidencias o grupos surgidos, hecho que no se puede negar y que están generando “algo de complicación en la seguridad del municipio, valga aclarar que ante estos homicidios presentados, algunos han sido de excombatientes como el caso de Agustín Sánchez que ocurrió hace poco tiempo”.

Indicios apuntan a delincuencia común

El secretario del Interior del Tolima, Gustavo Murillo, dijo que lo único que nosotros conocemos de las Farc es que en este momento son las personas que están en el proceso de reincorporación y fueron excombatientes, que están en una transición con su partido político y han avanzado en el proceso”. Agregó, que según las investigaciones, no se tiene conocimiento de grupos organizados residuales o al margen de la ley. “Se conoce que existe delincuencia común que ha venido atemorizando algunos sectores en el sur, pero se han dado capturas, como los integrantes de ‘Los Rojas’”.

El funcionario indicó que se han atendido las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, para reforzar los patrullajes y la presencia en la zona y se realizan consejos de seguridad para atender los hechos aislados que surgen oportunamente, también, se crearon planes integrales para tener acercamiento con la comunidad. Trabajo que se adelanta de manera articulada entre todos los organismos de la Fuerza Pública y la Fiscalía.

En cuanto a los casos de posibles extorsiones y amenazas, Murillo dijo que no tiene denuncias oficiales y reconoció que es una debilidad, porque los afectados no reportan los casos, “hacemos ese llamado para que la población no solamente comente lo que pasa, sino que denuncie ante las autoridades competentes”.

Alerta temprana

En cuanto a la situación de seguridad, Donoso indicó que teniendo en cuenta que en el marco del proceso no todos se acogieron a los acuerdos, serían estas personas las que “han querido recuperar el control del territorio, teniendo en cuenta que siempre ha sido un corredor que viene del Cauca”.

Esta apreciación concuerda con el informe del proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’, una iniciativa de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, que plantea como un desafío para el Tolima “evitar que se conformen, ingresen y consoliden grupos armados ilegales ya que el sur del Tolima es un importante corredor de movilidad desde el Cauca hacia el centro del país”.

Y es que el tema no ha sido fácil para la zona rural, pues según la comunidad y los comentarios, en la vereda Esmeralda Alta se registraron amenazas, de la misma forma, se tuvo la presencia de un grupo en cabeza de alias ‘Germán López’, el Personero también indicó que se ha escuchado hablar de una columna móvil denominada ‘Dagoberto Ramos’.

Antes los diferentes hechos registrados en los últimos meses, la Defensoría del Pueblo, emitió la alerta temprana 016 de 2019, a través de la cual las autoridades implementaron varias acciones.

El 29 de abril, se hizo un comité Intersectorial para las Alertas Tempranas Ciprat, en donde se abordaron las afectaciones en orden público relacionadas “con grupos armados residuales que quieren ingresar a esta zona, generando intranquilidad en los habitantes, además de varios casos de intolerancia y delincuencia común que se han presentado y terminado en homicidios, sobre todo en zonas rurales de Chaparral, Planadas y Ortega”, se indica en un comunicado de la Fuerza Aérea.

Pero pasados seis días del comité, se registró un homicidio en la vereda La Estrella, al parecer un grupo de hombres le dispararon seis veces a uno residente, que ya había sido intimidado, otro hecho es que hay desplazamiento por parte de los excombatientes, pues las amenazas indican que si no retoman las armas se convierten en objetivo militar, por lo que no les queda más que abandonar el territorio.