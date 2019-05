Ortegunos esperan que el Concejo apruebe el proyecto de acuerdo ambiental

27 Mayo 2019 - 3:01am

Por eso se espera que de hoy a mañana la comisión de plan y gobierno del Concejo Municipal dé respuesta y así pase a plenaria (donde necesitarían siete votos a favor).

No obstante, los solicitantes manifestaron su preocupación frente al poco apoyo que al parecer tendrían de los concejales del municipio, “estuvimos socializando el proyecto de acuerdo y dando los argumentos jurídicos ambientales para que pudieran aprobarlo; nos entristece que nosotros hemos trabajado desde hace dos años en la defensa del medio ambiente en Ortega y nos hundieron la Consulta Popular, ahora uno de los argumentos que tienen es que ellos no pueden prohibir las actividades petroleras y mineras en el territorio y que no es facultad de ellos”, afirmó James Ducuara, promotor del proyecto.

Según Ducuara, de 13 concejales solo cinco apoyan la iniciativa por lo que refirió que “son excusas, nosotros hemos visto el servicio de intereses personales de los señores concejales y sus candidatos a Alcaldía, más no un interés de servirle al pueblo y proteger el territorio, el medio ambiente y el futuro de las nuevas generaciones”.

Y refirió además, que el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia en su numeral 9, cita que, “Corresponde a los concejos: Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Acciones a tomar

Recalcó que si el proyecto de acuerdo, que contó con seis mil firmas se hunde, se puede apelar la decisión en plenaria.

“La ley nos faculta para que como vocero pueda apelar la decisión, tenemos un panorama muy complejo del Municipio y es la plenaria la que va a decidir”, comentó.

No obstante, si el proyecto se hunde la comunidad tomaría otras medidas como ‘un castigo social y político’, “si nos hunden este proyecto de acuerdo estamos en una coyuntura electoral donde ellos van a tener consecuencias negativas”.

El comité afirmó que frente a una posible negativa, seguirán presentando la propuesta en las próximas sesiones hasta que sea aprobado.