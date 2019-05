H. ‘Fedelleras’, “financieramente es viable”, dice Interventora

31 Mayo 2019 - 3:01am

Como un panorama alentador fue vista la rendición de cuentas del hospital Federico Lleras Acosta para la vigencia 2018, teniendo en cuenta que el recaudo ha mejorado y los pasivos empiezan a ceder; sin embargo, la cartera es el mayor reto, pues su valor en comparación con 2017 se mantiene en $140 mil 024 millones.

La agente interventora Inés Loaiza Guerra, comentó que luego de tres años de estar frente a la administración de la entidad se empieza a ver los frutos del trabajo hecho en la intervención “el hospital tiene otro futuro y una perspectiva totalmente distinta, lo importante es que todo lo que se ha logrado permanezca”.

Las cifras del ‘Fedelleras’

A 31 de diciembre de 2018, $76 mil 680 millones de la cartera, corresponde a cuentas por recaudar mayor a 360 días. La mayor deudora sigue siendo Cafesalud ($24 mil 618 millones), le siguen en valor Caprecom ($6 mil 259 millones), la Adres ($8 mil 460 millones) y Nueva EPS ($5 mil 266 millones).

El pendiente entre 181 y 360 días es de $21 mil 332 millones y la cartera menor a 180 días es de $56 mil 198 millones.

En cuanto a recaudo, se pasó de $83 mil 772 millones en 2017 a $103 mil 551 millones en 2018. En el balance presupuestal se muestra un recaudo de $127 mil 501 millones y de compromisos por $162 mil 107 millones, lo que deja un déficit de $34 mil 606 millones, que en comparación a años anteriores disminuyó.

En el tema de pasivos hasta 2014 la cuenta era de $86 mil 842 millones, en 2016 bajó a $69 mil 604 millones y en 2018 el total de $44 mil 306 millones.

“De antes de la intervención se pagaron $81 mil 335 millones, que es la razón del saneamiento de los pasivos, lo que no se ha pagado ahí es porque son dificultades jurídicas que no pueden ser canceladas sin que haya un fallo”.

Loaiza Guerra expuso que durante los más de cuatro años de intervención el ingreso de recursos por otras fuentes fue de $67 mil 577 millones, siendo la Nación a través del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud, Fonsaet, el mayor aportante con $48 mil millones.

“El hospital financieramente es viable y puede funcionar (…), para seguir así tiene que mantener la contención del gasto y tiene que desarrollarse en alta complejidad”, precisó la agente.

Venta de El Limonar

La edificación está avaluada comercialmente en $70 mil 264 millones y se inició el proceso de subasta el año anterior, pero se declaró desierta en diciembre. En febrero de este año se retomó el proceso y se mantiene en puja permanente, no obstante, a la fecha no se ha recibido alguna oferta vinculante. Según la interventora, con el panorama financiero actual, el 80% del negocio iría para inversión y 20% para capital de trabajo, por ello, se está en el trámite de establecer un fideicomiso de patrimonio autónomo para depositar los recursos allí.

Sin riesgo financiero

En la reciente categorización del riesgo de los hospitales en el país adelantada por el Ministerio de Salud, el Federico Lleras salió del listado de medidas especiales y fue ubicado como ‘sin riesgo’, calificación que respaldaría la percepción de la Superintendencia Nacional de Salud en que la entidad está lista para regresar a manos del Departamento. En lo relacionado con las posibles demandas que recaerían sobre el centro hospitalario una vez se levante la intervención, la gerente interventora expuso que la entidad se recibió con 337 procesos. “En este momento tenemos 273 con pretensiones de $126 mil 436 millones, pero en realidad el valor ajustado a la jurisprudencia y si yo perdiera todo, tendría que pagar $75 mil 651 millones”.

Añadió que hay 63 procesos que están provisionados y ascienden a $10 mil 546 millones y hay 69 con una probabilidad de pérdida muy baja.

“El año pasado pagamos mil 700 millones de pesos, entonces en realidad el riesgo no está ahí”.

Que no se vuelva fortín político

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad las intervenciones de los asistentes fueron muy bajas, pero coincidieron en que no es prudente que la Supersalud entregue la entidad en plena época electoral, pues en opinión de las veedurías ciudadanas existe el riesgo de que se convierta en ‘caballito’ en las campañas que se avecinan.

Asimismo, señalaron que hay que “dar la pelea, ya que el hospital levantó cabeza no vamos a dejarlo acabar con las nóminas paralelas”, dijo Moisés Cortés Alvarez. Y Miguel Espejo, agregó que se ha visto una mejora en la atención en los usuarios, razón por la cual en este momento sería prudente no entregar el manejo “en estos días por el hecho político, las campañas, no queremos que se nos vaya a confundir una cosa con la otra, que la Superintendencia siga mientras pasan las elecciones”.

Otra de los datos entregados es que se está avanzando en las mesas de empalme entre la Supersalud y el Departamento, sobre ello, el veedor Ancízar Rodríguez dijo que solicitará ser parte del proceso para conocer exactamente cómo se va a recibir la entidad y cómo se va administrar, igualmente, manifestó que es necesario que se trabaje para ampliar los servicios y estar vigilantes en que la atención médica sea constante.