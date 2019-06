El invierno azota diferentes poblaciones en el Tolima

1 Jun 2019 - 11:28am

Durante las últimas horas se han registrado diferentes emergencias en municipios a causa de las fuertes lluvias en el departamento, los organismos de socorro se encuentran alerta haciendo verificaciones de las zonas afectadas.

En Chaparral se reportó en las últimas horas un deslizamiento en el corregimiento La Marina, en la vereda San Pablo, el cual desencadenó un notorio aumento en el caudal del río Ambeima acompañado de material, sin embargo el último reporte de la Gobernación asegura que el río ya presenta normalidad en su cauce.

El gobernador encargado Eyber Javier Triana indicó que en lugar no se registraron pérdida de vidas humanas, pero sí la afectación de tres personas y de una mujer embarazada con la que se hará una evacuación por vía aérea, y además brindó un parte de tranquilidad a la comunidad en la zona.

Sobre las 10: 30 de la mañana estaba pactada una reunión con gestión del riesgo para determinar los pasos a seguir por las entidades, además se indicó que todas las entidades de Gobierno y socorro activaron sus protocolos y se encuentran disponibles ayudas humanitarias para los afectados.

“El río está evacuando lentamente el derrumbe, el riesgo es que se pueda presentar un represamiento o que alguna eventualidad provoque otro deslizamiento sobre el río y haga el taponamiento como tal, las autoridades, Gestión del Riesgo Municipal, nuestros voluntarios estamos pendientes de la situación”, indicó el mayor Luis Fernando Vélez de la Defensa Civil.





Sin transporte

De igual manera en Planadas se reportan numerosos taponamientos en las vías, que dejan incomunicados a nutridos grupos de familias, uno de ellos en la vía entre San Joaquín y el sector de la Primavera, donde no es posible el paso de peatones, anudado a ello las lluvias, provocaron la creciente del río Ata.

La comandante de Bomberos de Planadas, Gisela Vargas, mostró su preocupación por lo que asegura la poca gestión de la Administración del municipio, además indicó que han intentado prestar su servicio para atender a toda la comunidad; sin embargo, el vehículo usado para esta actividad se quedó sin gasolina, por lo que piden ayudas para poder desplazarse hasta los puntos de emergencia.

“Estamos preocupados de ver este sistema la mayoría de veredas están incomunicadas pero no hemos recibido respuestas de la Alcaldía, no han hecho reunión de gestión del riesgo, me preocupa la comunidad que no hace sino llamarnos de las veredas de San Joaquín hacia arriba, con mis bomberos estuvimos hasta las 2:00 de la mañana haciendo rondas, estamos trabajando fuertemente, solo que se nos acabó la gasolina, si alguien nos colabora con vehículo le agradeceríamos”, indicó la comandante.